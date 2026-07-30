Sumar reclama que la crisis en Ceuta se gestione acorde a los derechos humanos y la ley

El Movimiento Sumar ha pedido este jueves que se respete la ley para que la crisis migratoria en Ceuta se gestione "con criterios humanitarios y respeto a los derechos humanos" y ha reclamado que no se produzcan "devoluciones de menores ni de personas que podrían solicitar asilo".

Fuentes del partido han indicado que lo urgente ante la situación en Ceuta es "proteger la vida" de las personas migrantes "con todas las garantías jurídicas y humanitarias", así como reforzar los recursos de acogida en la ciudad autónoma y garantizar una respuesta coordinada de las administraciones.

Destacan que es "imprescindible" que se garantice que cualquier actuación respete "plenamente" el Estado de derecho, principalmente el acceso al procedimiento de asilo, la protección de la infancia y las garantías individuales.

Alude el partido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que recuerda que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente' (expulsión inmediata), de los inmigrantes interceptados en alta mar.

Asimismo, el Movimiento Sumar considera que la crisis humanitaria en Ceuta visibiliza que el problema es el modelo migratorio europeo, porque sigue dependiendo de "la externalización y de la improvisación".

La externalización de fronteras muestra la peor cara de las políticas migratorias y ha demostrado -critican fuentes del partido- "sus límites", delegando el control de fronteras en "gobiernos que utilizan los flujos como un instrumento de presión política".

Asimismo, sobre la petición del PP de un mando único ante la crisis migratoria añaden que los de Alberto Núñez Feijóo se dedican medio año a decir que "el Gobierno es inútil" y otro medio a pedirle ayuda.

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"Medio año bloqueando el reparto de menores no acompañados y el otro medio diciendo que las zonas de llegada están saturadas. Su único proyecto de país es enfrentar a todos contra todos", zanja el Movimiento Sumar.