Illa pone en valor la diversidad como "fuente de riqueza" ante los discursos de odio de la extrema derecha

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje en favor del mestizaje desde Singapur, donde se encuentra de viaje oficial, al defender la diversidad como "una fuente de riqueza" frente a los discursos de odio que promueve la extrema derecha en Catalunya.

"Este es un país diverso, plural, étnicamente también. Con diferentes religiones y diferentes etnias, y conviven. Y esto no los hace débiles, los hace fuertes. Lo digo también por esos mensajes de miedo al diferente que vivimos en nuestra casa", ha señalado en una alusión velada a Aliança Catalana y Vox durante la conferencia 'Catalonia-Singapore Business Dialogue', organizada por la Singapore Business Federation.

La encuesta estadística oficial elaborada por el Singapore Department of Statistics y publicada el 30 de junio de 2026, muestra que el 30,9% de la población se declara budista; el 17,1%, cristiana; el 15%, musulmana; el 7,3%, taoísta o seguidora de creencias tradicionales chinas; y el 5,4%, hinduista. Un 0,4% profesa otras religiones, mientras que el 23,9% dice no profesar ninguna.

Illa ha recordado que Singapur tiene seis millones de habitantes y Catalunya, ocho millones, por lo que ha animado a tomar nota de su expansión y crecimiento económico. "Es un ejemplo de cómo un país pequeño en tamaño, grande en ambición, es influyente en el mundo y se hace escuchar", ha espetado, antes de subrayar que "no hace falta ser grande para ser influyente".

El president 'vende' Catalunya

Desde la sede de la entidad que representa a más de 30.000 empresas, y acompañado por el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, Illa ha alabado el dinamismo económico y empresarial de Singapur y ha 'vendido' Catalunya como un polo de "historia y futuro, tradición e innovación, talento y trabajo duro" a los empresarios de Singapur para tratar de captar nuevas inversiones.

"Catalunya es una apuesta segura porque genera confianza", ha sostenido antes de destacar las oportunidades que ofrece el territorio catalán por su posición estratégica, con acceso por tierra, mar y aire a los mercados mediterráneo y europeo, lo que permite a Catalunya estar conectada con millones de consumidores; por la "estabilidad institucional", que garantiza la seguridad jurídica; y por el "triángulo más virtuoso del Mediterráneo", formado por el Aeropuerto de El Prat, el Port de Barcelona y la Zona Franca. En este punto, ha recalcado que el aeródromo afronta una ampliación "decisiva" para convertirse en un centro de conectividad intercontinental.

Tras mencionar los tesoros de Catalunya -Montserrat, la Sagrada Família, Montjuïc, las playas y la montaña- Illa ha repasado los principales proyectos en materia de innovación y logística, como Catalunya Media City, el 22@ del Poblenou, Fira de Barcelona o el BioClúster de Innovación y Salud de L'Hospitalet de Llobregat; así como también el Barcelona Supercomputing Center o la fábrica de Volkswagen en Martorell. "Espero que vean Catalunya como uno de los mejores países del mundo para invertir y hacer crecer buenas ideas y proyectos sólidos", ha zanjado, tras subrayar que la economía catalana ha crecido un 2,7% por encima de la media europea en 2025.

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El viaje oficial del president por el Sudeste Asiático arrancó el sábado pasado en Vietnam y concluye este jueves en Singapur con visitas a Eurofragance, una compañía catalana especializada en productos de perfumería afincada desde 2013 en la ciudad-estado; y a ST Engineering y ST Ventures, pertenecientes a uno de los grupos tecnológicos, de ingeniería y de defensa más relevantes de Asia.