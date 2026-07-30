La RFEF señala que la entrada de Llorca para la final no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA

La polémica por el viaje del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a la final del Mundial que se disputó en Nueva York entre España y Argentina ha cogido vuelo tras la querella que ha anunciado una entidad. Señala al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al jefe del Consell y a la jefa de gabinete de la RFEF, Marisa González, que también es amiga de Llorca. La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte habla de un posible cohecho pasivo, tipo penal que se refiere a la autoridad que admite un regalo ofrecido en consideración de su cargo.

Lo cierto es que esa entrada, que Presidència ha explicado como cortesía de la RFEF, formaba parte de un paquete de localidades facilitadas por la FIFA a las dos federaciones finalistas, según trasladan a este diario fuentes de la entidad. La FIFA es la organización que agrupa a todas las federaciones nacionales y organizadora del Mundial de Fútbol. Es decir, que estas entradas que Llorca pidió no habían tenido coste para él, pero tampoco para la Federación Española. Por otro lado, la RFEF se escuda en su condición de entidad privada para no explicar bajo qué criterios reparte esas invitaciones.

“La RFEF gestiona de forma autónoma las entradas de cortesía facilitadas por la FIFA, que son gratuitas para la Federación. Dada su naturaleza jurídica de entidad privada, el uso y asignación de estas invitaciones los determina esta institución”, trasladan desde el organismo.

Esa gratuidad chocaría con uno de los argumentos señalados por Miguel Galán para una posible denuncia por cohecho, que apuntaba al elevado valor de la localidad, situado por su ubicación en el estadio entre 3.560 y 7.386 euros en el periodo inicial de venta. El propio Rafael Louzán manifestó en un programa de radio que la entrada más barata para la final empezaba en 4.000 euros, según recoge el burofax enviado por la asociación de Galán.

“Aun tomando como referencia la estimación más baja, la ventaja recibida excede por completo cualquier parámetro de cortesía institucional admisible”, señala el preaviso de la querella. “Se trata de un regalo de valor extraordinario, patrimonialmente relevante y jurídicamente incompatible con la idea de la simple atención social y protocolaria”, añade.

Tras el revuelo que se armó por el viaje, el propio president publicó un vídeo en el que señaló que el viaje no ha costado un euro a los valencianos, señalando que el desplazamiento como la estancia en el hotel la sufragó de su bolsillo, aunque sin referirse a la entrada.

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No obstante, esas explicaciones no impidieron que PSPV y Compromís reclamaran mayor transparencia sobre el viaje y los motivos del regalo. Reclaman conocer si fue Pérez Llorca el que pidió la entrada o cuántas personas acompañaron al president.