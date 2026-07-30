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Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Iván Gil
Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía
El Gobierno se volcará en los Presupuestos y la reforma del modelo de financiación autonómica mientras incide en la gestión económica frente a las críticas de parálisis por el cerco judicial.
Mariano Alonso Freire
El PP impulsará en septiembre el sello de la regeneración institucional que pretende Feijóo
El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea una reforma del Código Penal para reintroducir penas por malversación y auditar rescates públicos
Cristina Gallardo
El juez autoriza nuevas indagaciones en las cuentas de Zapatero, en las de sus hijas y su secretaria tras detectar la UDEF "operativas financieras" sospechosas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a los expertos antiblanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía a ampliar información sobre varias cuentas del expresidente José Luis Zapatero, sus hijas Alba y Laura y su secretaria Gertrudis Alcázar tras recibir un nuevo oficio de esta unidad que apunta a "operativas financieras en las que han sido observadas ciertas divergencias respecto de los importes de flujos de capitales investigados", por lo que se hace necesario disponer de información bancaria más completa.
Mariano Alonso Freire
El cierre del curso político confirma la total incomunicación entre Sánchez y Feijóo
La desconfianza mutua entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, agravada por episodios recientes, dificulta el entendimiento político y la superación de la ausencia de encuentros bilaterales
Una defensa que también se extendió a Begoña Gómez, de la que defendió que no es solo su esposa sino que también es una persona con un recorrido personal y laboral
"Sentencia injusta", dijo Sánchez sobre la condena a su hermano David Sánchez, del que dijo que "no solo es su hermano", sino que también es una persona con una vida. Y pasó a desglosar su currículum académico
"Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo. Respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Ya veremos en qué deriva", aseveró el jefe del Ejecutivo sobre José Luis Ábalos.
Sánchez mantiene la confianza en Zapatero
"Cuenta con nuestro respaldo, respectamos presunción de inocencia," dijo el presidente cuando se le preguntó por José Luis Rodríguez Zapatero
Cristina Gallardo
Concluye la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de las dos trabajadores en la sede del PSOE citadas esta mañana por el trato que se le dispensaba a Leire Díez en la sede del partido
El PNV reconoce algunos casos de 'law fare' pero no son todos
La portavoz del PNV en el Congreso admitió este martes que entre los casos judiciales próximos a Pedro Sánchez y el PSO hay algunos que podrían tacharse de 'lawfare'. Aunque no especificó cuales sí señaló que "no todo es lawfare".
Ante las críticas del PP de que siguen apoyando a un gobierno afectado por casos de corrupción, Maribel Vaquero apuntó en la Ser que "el pp todavía (está) con el resquemor de la moción (de censura y el apoyo del PNV al PSOE) y nos tiene ahí, en su punto de mira". Pero "el PP no está para (dar) lecciones a nadie", dijo, en el día en el que el juicio sobre la operación Kitchen quedará 'visto para sentencia'.
Así las cosas, la portavoz jetzale indicó que el PP "se equviovca intentando buscar enermigos" y que, al final, "ellos mismos se están retratando". Al tiempo que dejó claro que no apoyarán un gobierno de PP y Vox.
Para Vaquero "todavía queda mucho por aclarar" del caso Zapatero porque en sus recientes declaraciones en una entrevista el expresidente, a su juicio, no aclaró mucho, por lo que espera que "pueda decir más" en sede judicial". "Me preocupa que la gente cada vez crea menos en el sistema democrático y en los partidos políticos por casos como este", remachó.
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