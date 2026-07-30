Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias

El presupuesto de Extremadura para 2026 que PP y Vox han aprobado en la Asamblea de Extremadura incorpora un amplio paquete de medidas fiscales con un impacto estimado de 43,17 millones de euros. Es la cantidad que la Junta dejará de ingresar y que permanecerá en el bolsillo de los contribuyentes mediante rebajas tributarias, nuevas deducciones y el mantenimiento de las bonificaciones en tasas y precios públicos.

El Ejecutivo sostiene que esa merma de ingresos se verá compensada por el crecimiento económico y el aumento de la recaudación, que en las propias cuentas de 2026 se prevé en un 12,1%. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, asegura que todas y cada una de las medidas fiscales adoptadas por la Junta se han movido "dentro del margen de crecimiento de la recaudación previsto" por el Gobierno regional.

Añade además que en los dos últimos años y medio las rebajas fiscales aprobadas en Extremadura han supuesto dejar de ingresar 125 millones de euros, mientras que la recaudación ha crecido en más de 230 millones. Una evolución que, a juicio de la consejera, permite mantener la "justicia tributaria" sin poner en riesgo los servicios públicos.

Hasta 50 euros menos de IRPF

De los 43,17 millones de euros que la Junta dejará de ingresar, la mitad corresponden a la recaudación por el IRPF. La rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos tendrá un impacto de 8,42 millones, si bien el ahorro por contribuyente no superará los 50 euros. A esta cantidad hay que sumar otros 11,8 millones de euros que se dejarán de ingresar con la aplicación de las nuevas deducciones y la mejora de las ya existentes, cuyos límites de renta quedarán unificados en 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjunta, frente a los 19.000 y 28.000 anteriores.

En cuanto a las nuevas deducciones, la de mayor impacto será la de gastos veterinarios, cifrada en 6,35 millones de euros. Los contribuyentes podrán desgravarse el 30% de las facturas, con un máximo general de 100 euros y de 200 para perros de asistencia, incluidos los destinados a acompañar y proteger a víctimas de violencia de género. Será necesario acreditar la titularidad del animal y presentar las facturas correspondientes.

Hasta 1.200 euros por nacimiento

También destaca la deducción por nacimiento o adopción, que supondrá un ahorro estimado de 4,86 millones. La cuantía será de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y los siguientes. Además, podrá aplicarse durante tres años: en el ejercicio del nacimiento o adopción y en los dos posteriores.

Las cuentas duplican igualmente la deducción por material escolar, con un impacto de 163.000 euros, y mejoran la aplicable a la compra de vivienda habitual por jóvenes menores de 36 años y víctimas del terrorismo. Esta última pasa del 3% al 6% con carácter general y del 5% al 10% en los municipios de menos de 3.000 habitantes, donde la vivienda ya no tendrá que ser protegida. Su coste estimado alcanza los 112.000 euros.

A estas medidas se suman una deducción de hasta 4.000 euros por los gastos asociados a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), valorada en 100.000 euros, y su compatibilidad con las ayudas autonómicas concedidas a estos pacientes, con otros 55.000 euros de impacto.

Bonificación a las herencias

La Junta de Extremadura también ha incluido en los presupuestos autonómicos de 2026 nuevas medidas fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para reducir la carga tributaria en determinadas herencias familiares y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda. Entre las novedades, el Gobierno regional prevé aliviar la tributación de las herencias que pasen de tíos a sobrinos cuando los primeros no tengan descendientes y evitar que tribute la donación de un solar destinado a construir una vivienda habitual. La repercusión calculada de estas medidas es de 10,42 millones de euros.

La ley amplía los beneficios fiscales en determinadas herencias a los sobrinos cuando el fallecido no tenga descendientes directos y a quienes acrediten haber convivido con él durante sus tres últimos años de vida. En este último supuesto no podrá haber existido una relación laboral ni una prestación remunerada de cuidados y el beneficio estará limitado a un máximo de cuatro convivientes.

Acceso a la vivienda

El segundo bloque de medidas afecta a las donaciones vinculadas al acceso a la vivienda. La Junta ya aplica reducciones del 100% en determinados supuestos, como la donación de un inmueble de padres a hijos para que sea su vivienda habitual o la entrega de dinero para que pueda comprar una casa. Ahora se añade la donación de solares para construir una vivienda, como medida para facilitar la emancipación de los jóvenes extremeños sobre todo en el ámbito rural.

Los cambios en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tendrán un impacto global mucho menor, de 425.000 euros. En cuanto a las transmisiones, la compra de determinadas viviendas protegidas y de inmuebles situados en municipios de menos de 3.000 habitantes podrá tributar al tipo reducido del 4%, mientras que el precio máximo para acceder a determinados tipos reducidos se eleva hasta los 200.000 euros.

En AJD, las escrituras de adquisición de una vivienda habitual de hasta ese importe tributarán al 0,5%, siempre que la renta no supere los 30.000 euros en declaración individual o los 55.000 en conjunta. El ahorro estimado para el contribuyente es de hasta 2.000 euros. El tipo bajará aún más, hasta el 0,1%, cuando se trate de viviendas protegidas con precio máximo legal y se cumplan esos mismos requisitos.

Tasas y canon de saneamiento

La factura fiscal se completa con 6,56 millones de euros correspondientes a bonificaciones en tasas y precios públicos. En este apartado se encuentran la gratuidad de las licencias de caza y pesca, el descuento del 50% en determinadas ITV para vehículos pesados, agrícolas y profesionales, la gratuidad del nivel B1 de inglés en las escuelas oficiales de idiomas y la atención gratuita en los centros públicos de Educación Infantil de cero a tres años. Desde septiembre se incorporará también el alumnado de cero a un año.

La ley consolida además descuentos en tasas vinculadas al transporte por carretera, servicios ganaderos, vías pecuarias, expedición de títulos académicos no universitarios, certificados profesionales y distintos trámites administrativos y ambientales.

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Por último, el mantenimiento de la bonificación del 75% en el canon de saneamiento supondrá otros 4,5 millones de euros.

Las novedades fiscales que introducen los presupuestos de Extermadura para 2026 IRPF y Deducciones autonómicas IRPF. Rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica sin límite de renta. Pasará del 8% al 7,75% para los primeros 12.450 euros de base liquidable y del 10% al 9,75% hasta 20.200 euros. Ahorro máximo aproximado de 50 euros por declaración .

Rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica sin límite de renta. Pasará del 8% al 7,75% para los primeros 12.450 euros de base liquidable y del 10% al 9,75% hasta 20.200 euros. Ahorro máximo aproximado de . Gastos veterinarios. Nueva deducción del 30% de las facturas, con un máximo de 100 euros , que aumenta a 200 euros para perros de asistencia.

Nueva deducción del 30% de las facturas, con un máximo de , que aumenta a para perros de asistencia. Nacimiento o adopción. Nueva deducción aplicable durante tres años: 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes.

Nueva deducción aplicable durante tres años: 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes. Material escolar. Se duplica la deducción hasta 30 euros por hijo .

Se duplica la deducción hasta . Pacientes con ELA. Deducción de hasta 4.000 euros , compatible con las ayudas autonómicas.

Deducción de hasta , compatible con las ayudas autonómicas. Acceso a deducciones autonómicas. Los límites de renta aumentan a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta para todas las deducciones autonómicas sujetas a ingresos. Acceso a la vivienda Compra de vivienda. La deducción para jóvenes y víctimas del terrorismo aumenta del 3% al 6% y del 5% al 10% en municipios de menos de 3.000 habitantes.

La deducción para jóvenes y víctimas del terrorismo aumenta del y del en municipios de menos de 3.000 habitantes. Compra de vivienda usada. Tipo reducido del 4% en Transmisiones Patrimoniales para determinados inmuebles y viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes. El precio máximo para acceder a beneficios fiscales aumenta a 200.000 euros .

Tipo reducido del para determinados inmuebles y viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes. El precio máximo para acceder a beneficios fiscales aumenta a . Escrituras de vivienda. Tipo del 0,5% en Actos Jurídicos Documentados para viviendas habituales de hasta 200.000 euros y del 0,1% para viviendas protegidas .

Tipo del para viviendas habituales de hasta 200.000 euros y del . Se elevan a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta los límites de renta para las reducciones por donación de una vivienda habitual, de dinero para comprarla o de un solar destinado a construirla. Herencias La bonificación del 99% ya existente para familiares no directos y se extenderá a los sobrinos y personas que hayan convivido con el fallecido durante sus tres últimos años, hasta un máximo de cuatro beneficiarios. Tasas y precios públicos. Se mantienen o consolidan la gratuidad de las licencias de caza y pesca, el descuento del 50% en determinadas ITV, el B1 de inglés gratuito y la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de cero a tres años. Canon de saneamiento. Bonificación del 75%.

Fuente: El Periódico de Extremadura