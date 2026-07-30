Marruecos despliega antidisturbios y cañones de agua para frenar la presión migratoria hacia Ceuta

Las autoridades marroquíes han comenzado a desplegar material antidisturbios para dispersar a la multitud concentrada en los alrededores de la frontera con Ceuta, donde miles de personas han tratado de acceder este jueves a la ciudad autónoma, según ha constatado EFE sobre el terreno.

El dispositivo incluye el uso de cañones de agua y un refuerzo de la presencia policial en la localidad marroquí de Castillejos, adonde durante toda la jornada han seguido llegando miles de personas con la intención de cruzar a España. La concentración de migrantes, que se ha extendido a lo largo de más de cinco kilómetros, ha llegado a desbordar a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Tras una jornada marcada por el continuo goteo de migrantes, en su mayoría jóvenes procedentes de distintos puntos de Marruecos, la policía ha activado el operativo para impedir nuevos acercamientos al perímetro fronterizo.

Como consecuencia de la intervención, cientos de personas han comenzado a retirarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde muchos prevén pasar la noche para volver a intentar el cruce en las próximas horas. "Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", ha declarado a EFE un joven marroquí mientras abandonaba la zona fronteriza.

Persisten los intentos de cruce

Pese al despliegue policial, cientos de personas continúan intentando acceder a Ceuta a nado, rodeando el espigón fronterizo que separa el litoral de Castillejos del territorio español.

Además, varias embarcaciones de la Marina Real marroquí patrullan la costa para tratar de contener a los migrantes, mientras cientos de personas permanecen en las colinas próximas a la frontera, donde, por el momento, no han sido desalojadas por las fuerzas de seguridad.

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Aunque la presión migratoria ha disminuido en los accesos terrestres a la frontera, los intentos de entrada por mar continúan al cierre de esta jornada.