Laura Borràs desvincula su indulto de una "negociación política" con el PSOE y carga contra Sánchez

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts Laura Borràs ha asegurado este jueves que el indulto parcial que le concedió el martes el Gobierno de Pedro Sánchez no es fruto de ninguna negociación política entre su partido y el PSOE. "No tiene nada que ver con la política. No he formado nunca parte de ninguna negociación ni he pedido ningún indulto", ha dicho en una entrevista en TV3.

Borràs ha defendido que el ejecutivo socialista se ha limitado a seguir la recomendación del juez que la condenó en su día por prevaricación. En aquella sentencia, el propio magistrado dijo que la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 un día era "desproporcionada y excesiva". Con la medida de gracia, la condena queda reducida a dos años y la exlíder independentista no tendrá que entrar en la cárcel. "En la parte dispositiva de la sentencia es el juez quien pedía el indulto", ha recordado.

Pese a la medida de gracia concedida, Borràs se ha mostrado muy crítica con el Gobierno y, en especial, con Pedro Sánchez. Le molestó que en su comparecencia del miércoles, el presidente dijera que la condena había sido por malversación cuando en realidad fue por prevaricación. "El panorama es desolador. No sabe ni por qué me han juzgado ni por qué me han condenado", ha lamentado. Para ella esto es una prueba más del "descrédito" de la política y del propio Sánchez. "El PSOE sabe mucho de corrupción", ha criticado, en alusión a los procesos judiciales que afectan al partido socialista.

Nos han querido apartar políticamente porque no ha querido debatir democráticamente sobre las ideas Laura Borràs — Expresidenta del Parlament

La expresidenta del Parlament también ha sostenido que su caso "no tiene nada que ver con la corrupción", aunque técnicamente no es así, ya que la prevaricación sí que se considera corrupción. No obstante, el tribunal que la condenó por fraccionar contratos expuso en su día que Borràs no buscaba obtener un "lucro personal", sino el "enmascaramiento" ante los órganos de control.

Un caso de "lawfare"

En su primera entrevista tras conocerse el indulto, ha vuelto a insistir en que el suyo siempre ha sido un caso de "lawfare", es decir, que fue perseguida judicialmente por ser una figura destacada del independentismo. "Nos han querido apartar políticamente porque no han querido debatir democráticamente sobre las ideas", ha lamentado.

Toni Comín, Carles Puigdemont y Laura Borràs en una imagen de 2024. / DAVID BORRAT / EFE

La percepción de que su caso fue de persecución judicial no es compartida por todo el independentismo. De hecho, ERC, la CUP o Òmnium Cultural son actores que en su día no quisieron incluir este proceso dentro de las causas del 'procés'. Tampoco ha sido incluido entre los casos que potencialmente podrían ser amnistiados.

Batalla judicial

Borràs ha anunciado que, con el indulto, no da por cerrado el caso. Ha recordado que no se le ha retirado la multa de 36.000 euros ni tampoco los 13 años de inhabilitación que se le impusieron y que le impiden volver a la política institucional, como por ejemplo ser candidata a las elecciones. Por ello, llevará la causa a la justicia europea para encontrar allí la "reparación" que no ha encontrado en la justicia española. "Lucho y lucharé por defender mi inocencia", ha concluido.

Lucho y lucharé por defender mi inocencia Laura Borràs — Expresidenta del Parlament

Preguntada por la situación actual de su partido, Junts, ha evitado entrar en polémicas. También ha relativizado las encuestas que alertan de que la formación de Puigdemont pierde votantes en favor de Aliança Catalana. "Normalmente, los estados de opinión quieren generar estados de votación", ha expuesto. Su recomendación a los actuales dirigentes es "escuchar, ver las tendencias y actuar en consecuencia".

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Sobre el futuro, ella aspira a poder librarse algún día de la inhabilitación, ya sea a través de otro indulto -en este caso total, que fue tramitado en su día por la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)- o a través de una eventual sentencia favorable en Europa. Sea como sea, ha asegurado que seguirá haciendo política aunque no pueda volver a las instituciones. Ya la hace actualmente, ha recordado, a través de las redes sociales o de las charlas y conferencias en las que participa.