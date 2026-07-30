Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta ha provocado un choque diplomático entre Italia y España después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, plantease la suspensión del espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas entre país sin controles, ante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos en territorio de la UE. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador italiano en Madrid para pedirle explicaciones por las palabras de Meloni y de su homólogo, Antonio Tajani, que ha vinculado los hechos de Ceuta con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas. [...] Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", ha afirmado Meloni en la red social X.

Meloni se sumaba así a las palabras de su ministro de Exteriores minutos antes. "Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro del Interior, Matteo Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", ha escrito Tajani en un mensaje publicado en redes sociales.

Albares ha calificado de "impropio" el mensaje de su homólogo italiano y ha asegurado que los hechos registrados este jueves están relacionados con una sentencia del Tribunal Supremo y "nada tienen que ver" con las afirmaciones del dirigente italiano: "Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", ha afirmado Albares en la red social X.

El jefe de la diplomacia italiana ha atribuido la situación vivida en Ceuta a la decisión del Gobierno español de impulsar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular. A su juicio, esa medida es "profundamente errónea" porque "incentiva el tráfico de seres humanos".

Y también se ha alineado con esta posición el viceprimer ministro Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista Lega, quien ha asegurado que es un "deber" suspender Schengen para que Roma pueda "defender las fronteras y proteger a los italianos". "He afrontado años de proceso judicial, arriesgando seis años de cárcel, por haber protegido las fronteras de mi país. Sánchez no. Suspender Schengen. Defender las fronteras", ha afirmado, en alusión al caso del desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa a bordo del barco 'Open Arms' en 2019.

La Administración Trump culpa a España

Las críticas a España también han llegado desde otro gobierno del mismo color político que el de Italia. La Casa Blanca ha responsabilizado a las autoridades españolas del repunte en las llegadas a Ceuta. "El presidente [Donald] Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva", ha recordado la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly.

"España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", ha advertido Kelly.