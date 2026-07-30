Italia propone cerrar el espacio Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se ha mostrado este jueves a favor de cerrar el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde miles de personas han accedido a la ciudad autónoma desde Marruecos.

"Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro del Interior, Matteo Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", ha escrito Tajani en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe de la diplomacia italiana ha atribuido la situación vivida en Ceuta a la decisión del Gobierno español de impulsar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular. A su juicio, esa medida es "profundamente errónea" porque "incentiva el tráfico de seres humanos".

Las declaraciones llegan después de que Ceuta viviera este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021. Durante varias horas, miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, aunque también familias con mujeres y menores, cruzaron a territorio español bordeando el espigón de El Tarajal y superando el perímetro fronterizo.

Coordinación entre España y Marruecos

Ante la magnitud de la llegada de migrantes, los gobiernos de España y Marruecos han acordado reforzar su coordinación para devolver "lo antes posible" a las personas que hayan entrado de forma irregular. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad en la frontera.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse este viernes a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la crisis y coordinar la respuesta del Ejecutivo.