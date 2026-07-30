Crisis migratoria
El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes
España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta
La sentencia del Supremo que evita las devoluciones de los migrantes que llegan a nado en cinco claves
Última hora, crisis migratoria en Ceuta: En directo
Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.
Así lo ha determinado el Ejecutivo ante la situación que se vive en la ciudad y después de la llamada del presidente ceutí Juan Jesús Vivas a Pedro Sánchez reclamándole medios.
Desde el Gobierno apostilla que los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil, que es la que tiene la custodia del control fronterizo.
Ante la llegada de cientos de jóvenes a nada a la ciudad autónoma, los servicios de atención y acogida de inmigrantes en Ceuta se han visto sobrepasados. A ello se ha unido en, en esta jornada de hoy, se ha producido una llegada masiva de personas por la frontera terrestre.
*En ampliación*
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