Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIncendiosJavier RuizBegoña GómezRodaliesManolo SoloZamoraInés GarcíaBadalonaCamp NouBarcelona
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

La sentencia del Supremo que evita las devoluciones de los migrantes que llegan a nado en cinco claves

Última hora, crisis migratoria en Ceuta: En directo

Miles de jóvenes marroquíes intentan cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta

Miles de jóvenes marroquíes intentan cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta

Foto: EFE/ Video: El Peródico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
May Mariño

May Mariño

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

Así lo ha determinado el Ejecutivo ante la situación que se vive en la ciudad y después de la llamada del presidente ceutí Juan Jesús Vivas a Pedro Sánchez reclamándole medios.

Desde el Gobierno apostilla que los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil, que es la que tiene la custodia del control fronterizo.

Ante la llegada de cientos de jóvenes a nada a la ciudad autónoma, los servicios de atención y acogida de inmigrantes en Ceuta se han visto sobrepasados. A ello se ha unido en, en esta jornada de hoy, se ha producido una llegada masiva de personas por la frontera terrestre.

Noticias relacionadas y más

*En ampliación*

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
  2. Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
  3. Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
  4. El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
  5. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
  6. Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
  7. Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional
  8. Juan Carlos I da luz verde a Zarzuela para que el legado histórico de Don Juan llegue a Patrimonio Nacional

El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes

El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes

Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias

Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias

Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: "El interrogatorio rebasó la corrección exigible"

Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: "El interrogatorio rebasó la corrección exigible"

Sumar reclama que la crisis en Ceuta se gestione acorde a los derechos humanos y la ley

Sumar reclama que la crisis en Ceuta se gestione acorde a los derechos humanos y la ley

Cinco claves de la sentencia del Supremo que evita la devolución de los migrantes que llegan a nado a Ceuta

Cinco claves de la sentencia del Supremo que evita la devolución de los migrantes que llegan a nado a Ceuta

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Policías y guardias civiles denuncian que los agentes destinados en Ceuta están "al límite"

Policías y guardias civiles denuncian que los agentes destinados en Ceuta están "al límite"

Feijóo exige "recuperar el control" y movilizar al Ejército en Ceuta

Feijóo exige "recuperar el control" y movilizar al Ejército en Ceuta