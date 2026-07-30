Comunitat Valenciana: Mazón y Llorca eximen de pagar impuesto de Patrimonio a ocho de cada diez fortunas

En poco más de tres años, el Consell del PP está cambiando de manera profunda el panorama fiscal en la Comunitat Valenciana, especialmente en algunas figuras que benefician a las rentas altas. En algunos casos, reduciendo tipos; en otros, ampliando los supuestos en los que los contribuyentes quedan exentos de tributación. Ocurre en el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero también en otras figuras específicamente orientada a las mayores fortunas, como el impuesto de Patrimonio.

El impuesto de Patrimonio grava la riqueza, no la renta (ingresos). Constituye el patrimonio neto de la persona física el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, deduciendo las cargas y los gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y las obligaciones personales de que tenga que responder el titular. La vivienda habitual está exenta en los primeros 300.000 euros de su valor.

En lo que va de mandato, primero con Carlos Mazón como president y ahora con Juanfran Pérez Llorca, el número de declarantes del impuesto de Patrimonio ha caído de manera drástica. Primero, el Consell elevó de 500.000 euros a un millón el mínimo exento, es decir, las personas que deben declarar. Ahora, bajo la presidencia de Pérez Llorca, el PP y Vox han aprovechado la fase de enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para colar un aumento de uno a dos millones el umbral de riqueza a partir del cual se declara. Este viernes se aprobará definitivamente en las Corts.

¿En qué se traduce esto? Si se toman con referencia los datos correspondientes al ejercicio 2023, que es el último del Consell del Botànic, en la Comunitat Valenciana pagaban entonces este impuesto 27.711 personas. Con el primer ‘regalo fiscal’, es decir, elevar el mínimo exento de 500.000 euros a un millón, se beneficiaron 13.307 declarantes.

Ahora, este nuevo cambio en la ley va a ahorrar el pago a otro grupo importante de contribuyentes, al menos otros diez mil, según la información de 2023. Aquel año, en la Comunitat Valenciana había 7.132 residentes en la franja entre un 1 y 1,5 millones de patrimonio; y otros 3.008 declarantes entre 1,5 y 2 millones, según los datos de una solicitud de documentación del PSPV a la Conselleria de Hacienda.

Tomando como referencia los datos de ese ejercicio, de los 27.711 valencianos más ricos que pagaban este tributo, con los Consells de Mazón y Llorca, respaldados por Vox, solo 4.264 seguirán pagándolo. Es una reducción de casi el 85 %. Dicho de otra manera, ocho de cada diez fortunas han dejado de declarar por este concepto. La fortuna acumulada de los dejan de pagar en estos tres años suma más de 24.500 millones de euros.

Estas rebajas tiene un coste importante para las arcas autonómicas. No solo por los 52 millones que, por ejemplo, tributaron en 2024 los que tenían entre uno y dos millones de Patrimonio y que ahora no pagarán. También porque los que sí que van a seguir liquidando este impuesto se benefician de la elevación del mínimo exento.

José Muñoz (PSPV): "Amnistía fiscal encubierta"

Respecto a este cambio legal, desde el PSPV, su síndic José Muñoz considera los datos "escandalosos" y denuncia que los "regalos fiscales millonarios a los más ricos" del PP y Vox, están "esquilmando las arcas públicas y acelerando el deterioro de los servicios públicos que reciben la inmensa mayoría de los valencianos y valencianas". "Esta claro para quién gobierna el Consell de Pérez Llorca, que está implantando una política fiscal profundamente injusta y peligrosa, con una "amnistía fiscal encubierta" a las rentas más altas mientras los servicios públicos de los valencianos "se caen a pedazos".

"El PP y Vox gobiernan para el 0,5% de valencianos más adinerados, mientras la sanidad, la educación y los servicios públicos que utiliza el 99,5% están abandonados por la inacción y las políticas privatizadoras de un president débil y colocado a dedo, cuyo único objetivo es que Feijóo y Abascal lo dejen ser candidato del PP en 2027", ha recalcado Muñoz.

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El socialista vincula también las rebajas a las necesidades financieras de la Generalitat. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado en los últimos años las mayores transferencias económicas para la Comunitat Valenciana, pero vemos que, lamentablemente, estos recursos, en vez de mejorar los servicios, PP y Vox los destinan a los más ricos en forma de regalos fiscales", censura Muñoz, quien añade que, para colmo, el Consell de Pérez Llorca rechaza, "por sumisión al PP de Madrid y a diferencia de lo que ha hecho Canarias", el nuevo modelo de financiación autonómica que aportaría en 2027 la friolera de 3.669 millones adicionales. "Con una política fiscal regresiva y el no sectario a la nueva financiación, Pérez Llorca condena a los valencianos a sacrificios y recortes", advierte José Muñoz.