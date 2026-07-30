Petición al Ejecutivo
Ceuta pide "auxilio" al Gobierno y reclama activar la "emergencia nacional" por la crisis migratoria
En los últimos diez días han llegado a la ciudad de Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas, según ha explicado el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha explicado que esto supone un 2% de la población que tiene el territorio. Además, ha asegurado que la sobreocupación del área de menores es del 2.400%. "Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha reclamado.
"A nosotros nos corresponde mantener una postura de lealtad constitucional, sentido de estado y responsabilidad y también nos corresponde pedir auxilio, socorro, ante una situación verdaderamente preocupante, crítica, grave", ha dicho antes de confirmar que ha hecho esta petición a través de la Delegación del Gobierno, de distintos ministros y secretarios de Estado. "Espero que esa petición surta efecto. Se están haciendo cosas, pero es fundamental que se actúe con la energía que requiere una crisis de esta envergadura", ha aseverado en la Cadena Ser.
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