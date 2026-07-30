Illa toma Singapur como modelo de influencia y abre camino a los negocios en Vietnam

Tras tomar siete vuelos en seis días, visitar cuatro ciudades de dos países distintos y acudir a un total de 24 reuniones, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto fin a su tercer viaje oficial a Asia y ha regresado este jueves a Catalunya. Durante cuatro jornadas en Vietnam y dos en Singapur, ha abierto nuevas vías de cooperación económica para relanzar las exportaciones y captar nuevas inversiones, especialmente en materia de tecnología, innovación y logística, aprovechando los acuerdos de libre comercio que ha firmado la Unión Europea.

El president ha sido recibido por el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; por el viceprimer ministro de Vietnam y miembro del Politburó del Partido Comunista, Pham Gia Tuc; por el embajador de la UE en Singapur, Artis Bērtulis; y por los vicepresidentes del Comité Popular de Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha; y del de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi. La que ha sido la primera visita de un president de la Generalitat a la zona deja dos conclusiones para el Govern: Catalunya puede aprender algunas lecciones de Singapur y hay mercado para las empresas catalanas en Vietnam.

La principal lección para Illa es que Catalunya puede ser mucho más ambiciosa en cuanto a la influencia que puede ejercer en el ámbito económico: "Singapur es un ejemplo de cómo un país pequeño en tamaño -tiene dos millones menos de habitantes que Catalunya-, puede ser grande en ambición e influyente en el mundo", ha afirmado. También ha lanzado un mensaje en favor del mestizaje al defender la diversidad como "una fuente de riqueza" frente a los discursos de odio que promueve la extrema derecha, en un país en el que hay cinco religiones relevantes que conviven con normalidad.

Salvador Illa saluda Lawrence Wong, primer ministro de Singapur. / Arnau Carbonell / Govern

También ha tomado nota de las políticas para frenar la especulación en Singapur, un Estado que cuenta con una planificación pública del suelo y en el que el 80% de los ciudadanos vive en edificios públicos, pero en régimen de propiedad. El modelo parte del hecho de que "el primer hogar es prioritario" y cuenta con un impuesto adicional a la compra de vivienda (ABSD), que aumenta a partir de la segunda propiedad y es aún más alto para los compradores extranjeros.

Los dos acuerdos

Pero todo ello es solo una primera aproximación, ya que Illa solo ha oficiado la firma de dos acuerdos. El primero, entre Acció -la agencia pública de la Generalitat para la competitividad y el crecimiento empresarial- y el Vietnam Innovation Center -un organismo público del Ministerio de Finanzas que coordina e impulsa el ecosistema de la innovación- para fomentar la colaboración entre grandes empresas en materia de innovación y facilitar que las startups catalanas centradas en la tecnología puedan adentrarse de forma más ágil en el mercado vietnamita a través de nuevos programas de aceleración. El segundo, entre la Cambra de Comerç de Barcelona y la Vietnam Chamber of Commerce and Industry -la organización que representa al conjunto del tejido empresarial del país- para que refuercen los vínculos económicos, conecten el tejido empresarial de los dos territorios y promuevan el comercio bilateral y las inversiones, facilitando los procesos de internacionalización de las empresas.

"Estos viajes son para sembrar, no para recoger, y hemos sembrado bien y recogeremos los frutos en los próximos días. Se trata de abrirnos al mundo", ha resumido Illa, a modo de balance del viaje, durante la conferencia 'Catalonia-Singapore Business Dialogue', celebrada este jueves y organizada por la Singapore Business Federation en la ciudad-estado de Singapur.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se entrega tarjetas de presentación con el vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung. / Sara Soteras / ACN

Un polo de atracciones

Desde el Palau de la Generalitat mantienen que la estancia ha servido para presentar Catalunya como un polo de atracción de inversiones gracias a su posición geoestratégica, a su estabilidad institucional y a su modelo de vida. Para conseguirlo, Illa ha reivindicado la ampliación del Aeropuerto de El Prat y ha explorado la posibilidad de que se aumente el número de rutas con Singapore Airlines y se cree el primer vuelo directo entre Barcelona y Hanói a cargo de Vietnam Airlines. También ha puesto en valor las rutas comerciales y la relevancia del Port de Barcelona y del Port de Tarragona, que han generado interés tanto entre los empresarios vietnamitas como entre los singapurenses.

También ha aprovechado el viaje para citarse con multinacionales catalanas como Simon -dedicada a la fabricación y comercialización de material eléctrico-, Relats -dedicada a las soluciones técnicas de revestimiento textil para la seguridad, el aislamiento térmico y la reducción del ruido-; Tucai -líder en el diseño y la distribución de tubos flexibles y válvulas para transportar agua y gas-, y Savall Chocolate -fundada por el catalán Víctor Ceano Savall, dedicada al chocolate-. En Singapur ha hecho lo propio con Eurofragance, especializada en perfumería.

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Illa se muestra satisfecho con la visita y ya ha encargado al conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que también le ha acompañado durante este viaje, que concrete las colaboraciones en forma de acuerdos para que puedan materializarse y permitan avanzar hacia una nueva relación próspera entre Catalunya y el Sudeste Asiático.