Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez

El PNV reconoce algunos casos de 'law fare' pero no son todos

La portavoz del PNV en el Congreso admitió este martes que entre los casos judiciales próximos a Pedro Sánchez y el PSO hay algunos que podrían tacharse de 'lawfare'. Aunque no especificó cuales sí señaló que "no todo es lawfare".

Ante las críticas del PP de que siguen apoyando a un gobierno afectado por casos de corrupción, Maribel Vaquero apuntó en la Ser que "el pp todavía (está) con el resquemor de la moción (de censura y el apoyo del PNV al PSOE) y nos tiene ahí, en su punto de mira". Pero "el PP no está para (dar) lecciones a nadie", dijo, en el día en el que el juicio sobre la operación Kitchen quedará 'visto para sentencia'.

Así las cosas, la portavoz jetzale indicó que el PP "se equviovca intentando buscar enermigos" y que, al final, "ellos mismos se están retratando". Al tiempo que dejó claro que no apoyarán un gobierno de PP y Vox.

Para Vaquero "todavía queda mucho por aclarar" del caso Zapatero porque en sus recientes declaraciones en una entrevista el expresidente, a su juicio, no aclaró mucho, por lo que espera que "pueda decir más" en sede judicial". "Me preocupa que la gente cada vez crea menos en el sistema democrático y en los partidos políticos por casos como este", remachó.