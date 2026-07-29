Junts pide una comisión de investigación en el Parlament por la polémica de las pruebas PISA

Junts quiere dejar pasar la polémica generada en torno a las pruebas PISA, cuyos resultados en Catalunya han quedado invalidados, ya que se eximió a más de un 23% de los estudiantes de la muestra, cuando la OCDE solo permite excluir hasta un 5%. Después de que PSC, ERC y los Comuns tumbaran la propuesta de los posconvergentes para forzar una votación que obligara al president Salvador Illa a comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre esta cuestión, y trasladaran el debate a septiembre, el grupo liderado por Mònica Sales ha reclamado la creación de una comisión de investigación.

El Govern alegó que se trataba de un error técnico y apuntó como principal hipótesis a una confusión entre los criterios de exclusión de las pruebas de la OCDE y los exámenes de avaluación de final de ciclo. La consellera Esther Niubó, que compareció el lunes en la Cámara catalana también a petición de Junts, aseguró que estaba en marcha unas diligencias internas para esclarecer los hechos, aunque también abrió la puerta a encargar una auditoría externa tras pedirlo los Comuns.

No obstante, Junts considera que el Govern "ha perdido toda credibilidad, después de haber ocultado estos hechos durante cuatro meses" y ha desmerecido cualquier investigación interna que pueda impulsar el propio departamento. "Es imposible creer que, después de cuatro meses de una supuesta investigación interna, el Govern todavía no sepa qué pasó", ha denunciado Sales a través de un comunicado, en el que también ha señalado que "es evidente que el Executiu está ocultando los motivos de este fiasco".

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Por esta razón, los posconvergentes consideran imprescindible que sea el Parlament quien asuma la fiscalización de los hechos. "Si el Govern no quiere dar explicaciones, será el Parlament quien investigue qué pasó, quién lo sabía, quién decidió ocultarlo y por qué se mantuvo en silencio durante cuatro meses", ha rematado Sales. El departamento tuvo constancia del error que invalidó las pruebas en marzo de 2026, pero no lo comunicó hasta la semana pasada, en medio de las vacaciones de verano en los centros escolares.