TRIBUNALES
El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos
La causa investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno
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EFE
Madrid
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.
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