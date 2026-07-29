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El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

La causa investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno

Leonardo Marcos

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EFE

Madrid
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.

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