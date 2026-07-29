Illa ofrece a los empresarios de Vietnam una alianza "equitativa y a largo plazo" con Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles el establecimiento de un nuevo marco de relaciones comerciales entre Catalunya y Vietnam basado en los vínculos a largo plazo y en condiciones de igualdad y provecho mutuo. "Tenemos que trabajar conjuntamente y cuanto más mejor [...] No estamos interesados en una relación a corto plazo y desigual", ha asegurado ante políticos y empresarios de la ciudad de Ho Chi Minh, durante la inauguración de un foro económico.

En su último acto en Vietnam, ya que esta tarde iniciará su estancia en Singapur, donde permanecerá hasta el jueves, Illa ha repasado la situación económica de Catalunya y ha desplegado su apuesta por una "prosperidad compartida". El president ha tratado de seducir a los inversores desde la equidad, pero también presentando la autonomía catalana como un lugar estable y con seguridad jurídica.

Tras mencionar explícitamente sectores en los que colaborar, como el turismo, la agricultura, la industria farmacéutica y la transformación digital; Illa ha insistido en que, para los vietnamitas, aliarse con Catalunya supone también entrar en el mercado europeo. Además, les ha recordado las posibilidades de hacerlo a través de un acuerdo entre puertos para favorecer el intercambio marítimo, pero también a través de un vuelo directo con Barcelona, una opción que el Govern ya explora con Vietnam Airlines.

El president ha asegurado que, durante estos cinco días en el país del Sudeste Asiático, se ha quedado "impresionado" por el crecimiento económico que exhibe Vietnam, por el "duro trabajo" de sus ciudadanos, y por su estrategia de previsión y planificación de infraestructuras e inversiones. "Es algo que no se encuentra en otras partes del mundo", ha subrayado, y ha pedido empezar a trazar líneas de actuación en tecnología, ciencia y logística.

Vietnam valora el "espíritu de diálogo"

En el foro también han participado el vicepresidente del Comité Popular de la región, Nguyen Loc Ha; la embajadora de España en Vietnam, Carmen Cano de Lasala; el director del centro de promoción de inversiones y comercio de la ciudad, Pham Quang Nhat; y el secretario de Empresa de la Generalitat, Jaume Baró.

El mandatario del país asiático ha asegurado que las relaciones entre los dos territorios "están creciendo y también se están estrechando", y ha mantenido que la visita de Illa permite "recomenzar" para sacar el máximo provecho de la colaboración en ámbitos como la innovación, la tecnología, la conectividad y la IA. Nguyen Loc Ha ha considerado que los encuentros sirven para conocer las condiciones del mercado y favorecer los negocios, y ha puesto en valor el "espíritu de diálogo" que ha encontrado en las instituciones catalanas.

La embajadora, por su parte, ha defendido que las relaciones entre España y Vietnam se encuentran "en su mejor momento", a las puertas de que se cumplan los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, y tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril de 2025. Así, ha animado a las delegaciones a llegar a acuerdos para fomentar las relaciones comerciales.

El secretario de Empresa de la Generalitat ha repasado los datos económicos y ha planteado vías de inversión vinculadas a nuevas rutas y a la apuesta expuesta por el president para impulsar las exportaciones catalanas al Sudeste Asiático.

Reunión con el primer ministro de Singapur

Después de la conferencia, Illa se ha dirigido al aeropuerto para trasladarse al centro financiero y logístico de Singapur, donde se reunirá con el primer ministro, Lawrence Wong, y con el embajador de la UE, Artis Bērtulis. También mantendrá encuentros con altos ejecutivos catalanes que trabajan en multinacionales presentes en la zona.

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El viaje concluirá el jueves con la conferencia 'Catalonia-Singapore Business Dialogue' organizada por la Singapore Business Federation, entidad que representa a más de 30.000 compañías, y con una visita a ST Engineering y ST Ventures, pertenecientes a uno de los grupos tecnológicos, de ingeniería y defensa más relevantes de Asia. Concluirá el viaje con una visita a Eurofragance, una compañía catalana especializada en productos de perfumería afinacada desde 2013 en el país.