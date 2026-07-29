El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local

El Ayuntamiento de Ripoll ha contratado a Guinadell Orriols, una de las hijas de la alcaldesa del municipio, Sílvia Orriols, como agente interina de la policía local. La propia Orriols, líder de la ultraderechista Aliança Catalana, lo ha explicado en el pleno de este martes y ha dejado claro que no ha colocado "a nadie a dedo" y que se ha "abstenido absolutamente de participar en nada que afecte al proceso". "De la misma forma que no puedo beneficiarla con mi cargo, tampoco le puedo impedir que cumpla su sueño", aseguró. La plaza se convocó con carácter "de urgencia" para garantizar la "correcta prestación del servicio" dada la "infradotación estructural de agentes". Orriols ha asegurado que su hija es la que obtuvo la mayor puntuación de las 24 personas que se inscribieron.

"Para evitar que alguien compre el relato fantasioso de la oposición y ponga en duda el prestigio de la institución, mi lealtad al cargo o los méritos de mi hija explicaré detalladamente el proceso", argumentó Orriols durante el pleno municipal. Según detalló, la plaza de agente de policía local se convocó "por vía de urgencia" para cubrir "el periodo de vacaciones y la carencia actual de efectivos". De hecho, en el texto del decreto de convocatoria de plazas se argumenta que el cuerpo vive una "situación operativa crítica que afecta directamente a la eficacia y eficiencia del servicio público esencial de seguridad ciudadana" y que se trata de una "necesidad inaplazable para garantizar la correcta prestación del servicio".

En el mismo documento, se argumenta que la alcaldesa ostenta el "mando superior de la policía local y la competencia para dirigir la política de seguridad en el municipio", al tiempo que también se le concede la "competencia para dictar" la resolución de convocatoria de plazas.

Prueba escrita y entrevista personal

Según las explicaciones de Orriols, en el proceso de selección se inscribieron 24 personas, aunque finalmente solo se presentaron 15 a la prueba escrita. En este punto, la alcaldesa dijo que el redactado de la prueba escrita "lo hicieron, minutos antes del examen, el jefe de área y la jefa en funciones del cuerpo de la policía local para evitar la más mínima filtración". Asimismo, detalló, los aspirantes se identificaron con los dígitos del DNI, y no con nombres y apellidos, "para que quien hiciera la corrección desconociera la identidad de los aspirantes".

La prueba escrita, apuntó Orriols, la superaron solo 5 personas y su hija "obtuvo la mejor nota". Estos cinco aspirantes tuvieron que realizar una entrevista personal que, según Orriols, la dirigieron el jefe de área y tres mandos de la policía local. Acto seguido, siempre según la versión de la alcaldesa, se hizo un promedio entre la prueba escrita y la entrevista personal, y "solo tres aspirantes la superaron". De estos, su hija "obtuvo la primera posición con más de dos puntos por encima del segundo".

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Orriols ha querido dejar claro que el proceso "ha cumplido con la normativa y los protocolos vigentes" y ha recordado que, desde el año 2007, los cargos políticos "no pueden participar ni estar presentes en los procesos de selección de personal".