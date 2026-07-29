Extremadura: el PP incorpora en sus consejerías partidas suprimidas por Vox en los presupuestos

Las enmiendas parciales ya pactadas por PP y Vox en la tramitación de los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 no solo redistribuyen partidas por un valor aproximado de 41 millones de euros. Su lectura conjunta permite observar también los equilibrios internos sobre los que se sostiene el acuerdo entre los dos partidos. Mientras Vox imprime en las cuentas algunas de sus prioridades ideológicas, los populares conservan por otras vías determinadas políticas que su socio reduce o aparta de las áreas que gestiona.

El caso más significativo se encuentra en las ayudas destinadas a las organizaciones ambientales. Vox ha conseguido retirar 150.000 euros de una línea de crédito «no productiva» de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural dirigida a financiar actuaciones desarrolladas por asociaciones ecologistas y otras entidades relacionadas con la defensa del medio ambiente. El dinero se destinará ahora reforzar las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores al campo extremeño.

El consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández (Vox), en el Consejo de Gobierno. / Juntaex

De Agricultura a Industria

La justificación de la enmienda refleja con claridad la posición política del partido: «Sin perjuicio de la labor que puedan desempeñar estas organizaciones, se considera que la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental constituye una función pública que ya es desarrollada de forma permanente por la propia Administración». Sin embargo, otra de las modificaciones promovidas por el PP avanza justo en el sentido contrario.

Los populares incorporan al presupuesto de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio cuatro subvenciones nominativas para organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza que suman 216.000 euros.

La mayor cantidad corresponde a Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), que recibirá 146.000 euros. También se consignan 20.000 euros para Adenex, 20.000 para SEO/BirdLife y 30.000 para Defensa y Estudio del Medio Ambiente (DEMA). No se trata de una devolución contable de los mismos fondos, ya que las ayudas se encuentran en partidas diferentes y responden a programas distintos. No obstante, la operación impulsada por el PP neutraliza políticamente el alcance del recorte de Vox. El resultado conjunto de ambas decisiones deja incluso 66.000 euros más para entidades conservacionistas, si bien es cierto que una línea antes abierta a diferentes asociaciones es sustituida por otra con beneficiarios previamente identificados.

Las propias explicaciones incluidas en las enmiendas muestran las diferencias de enfoque. Frente a la tesis de Vox de que la protección ambiental corresponde a la Administración, el PP defiende la participación de la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad y reconoce expresamente la labor desarrollada por estas cuatro organizaciones.

El colectivo LGTBI

El segundo equilibrio aparece en las políticas destinadas a las familias diversas. En este caso, la actuación deja de estar adscrita al área de Familia, gestionada por Vox, pero no desaparece de las cuentas autonómicas: cambia de ubicación y pasa al departamento competente en materia de Igualdad, adscrito directamente al área de Presidencia de la Junta.

El movimiento permite a Vox apartar esta política de la concepción de familia que aplica en su consejería, mientras los populares garantizan su continuidad desde otra parte de la Administración. No existe una eliminación de la financiación, sino un cambio de adscripción que refleja las distintas sensibilidades de los dos socios. Las modificaciones permiten así conservar el programa sin obligar al departamento de Vox a asumirlo como una política propia. La solución presupuestaria evita una confrontación pública y encaja las diferentes posiciones dentro de unas mismas cuentas.

Vox también imprime su sello mediante la creación de subvenciones vinculadas a algunas de sus principales prioridades. Entre ellas figura una ayuda nominativa de 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y otra de 50.000 euros para la Asociación Custodia Compartida de Extremadura, destinada a desarrollar un proyecto piloto de coordinación de parentalidad en separaciones de alta conflictividad.

A estas partidas se añaden 22.000 euros para ampliar los programas de la Asociación Batalla de Gallos Extremadura con menores internados en el centro Marcelo Nessi y 96.145 euros para favorecer la contratación de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al sistema de protección de la Junta.

En el sector primario, además de trasladar 150.000 euros desde la línea ambiental a la incorporación de jóvenes agricultores, Vox eleva el porcentaje de la ayuda autonómica para la contratación de seguros agrarios combinados y establece una cobertura específica para las explotaciones de cereza.

Aprobación definitiva

El PP, por su parte, concentra buena parte de sus modificaciones en ajustes técnicos, cambios de financiación y redistribuciones dentro de políticas ya existentes. Sus enmiendas mantienen programas de igualdad, atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, inclusión de personas con discapacidad, conservación ambiental, empleo o sanidad.

Las 29 propuestas populares y las siete de Vox ya han sido incorporadas al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. El documento llegará hoy al pleno de la Asamblea con las 622 enmiendas del PSOE y Unidas por Extremadura que continúan vivas, aunque sin muchos visos de prosperar.

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Más allá del volumen económico, las modificaciones ya aprobadas revelan cómo ambos partidos han acomodado sus prioridades: Vox obtiene partidas con una marcada identidad política y el PP conserva desde sus propias áreas de gestión algunas actuaciones que podían quedar cuestionadas.

Fuente: El Periódico de Extremadura