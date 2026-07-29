La consellera Olga Pané se reincorpora al trabajo tras su baja médica por una fractura de peroné

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, se ha reincorporado este miércoles al trabajo tras tres meses y medio de baja médica por la fractura de peroné que sufrió el pasado 12 de abril en un accidente doméstico.

El regreso de la consellera a la actividad ha quedado reflejado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En esta publicación oficial se recoge que desde este 29 de julio queda sin efecto el traspaso de funciones que Pané hizo en su día al conseller de Presidència, Albert Dalmau, para que asumiera las funciones del departamento de Salut en su ausencia.

La de Pané ha sido la tercera baja de un miembro del Govern en lo que va de año. La primera fue la del propio president Illa, quien el 19 de enero enfermó por una osteomielitis púbica, lo que le obligó a apartarse de sus funciones durante un mes. Se reincorporó el pasado 13 de febrero. Después, el 1 de febrero, fue la consellera Esther Niubó quien tuvo que someterse a un tratamiento médico por un cáncer de timo y se reincorporó a principios de abril.

En todas estas ausencias, el conseller Dalmau ha sido el encargado de asumir el puesto vacante. Primero, se quedó con el liderazgo del Ejecutivo cuando faltó Illa. Luego hizo lo mismo con Niubó y, finalmente, asumió las funciones de Salut cuando Pané tuvo que apartarse temporalmente. Esto le ha obligado a asumir conflictos que, en principio, no eran de su competencia como los problemas con Rodalies o las huelgas de profesores.

Esther Niubó, Albert Dalmau y Salvador Illa en una reunión del Govern. / Alejandro García / Efe

Estas bajas médicas también han avivado los rumores sobre eventuales cambios en el Govern. Sin embargo, el president Illa solo ha hecho un cambio en su gabinete en dos años de mandato. Fue la semana pasada cuando relevó a la consellera de Drets Social Mònica Martínez Bravo para situar en el cargo a Raúl Moreno. Un cambio que se hizo efectivo a petición de la propia Martínez Bravo. El presidente dejó claro que no tiene intención de hacer más cambios, al menos a corto plazo.

Perfil independiente

Pané es uno de los rostros independientes del actual Govern. Gestiona, junto con Educación, las conselleria con más presupuesto y ha tenido que lidiar con más de una polémica, como por ejemplo cuando el Govern tuvo que retirar el plan de incentivos a los CAP para acortar, precisamente, las bajas médicas.

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Su condición de independiente también le ha valido algún que otro desmarque de la posición oficial del ejecutivo catalán. Hace un año se desmarcó de forma vehemente de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, uno de los proyectos estrella del president Salvador Illa. Su argumento fue que los aviones son contaminantes en "tres dimensiones": agravan el cambio climático, generan micropartículas y partículas ultrafinas y, finalmente, emiten un fuerte ruido.