Illa y el primer ministro de Singapur apuestan por cooperar en IA y comparten fórmulas para frenar la especulación de vivienda

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abandonado Vietnam y ha aterrizado este miércoles en Singapur, centro financiero y logístico donde concluirá este jueves su viaje oficial al Sudeste Asiático, centrado en abrir Catalunya a nuevos mercados y forjar alianzas tecnológicas y logísticas mediante una mayor conectividad entre los puertos y los aeropuertos de ambos territorios. Illa ha sido recibido por el primer ministro, Lawrence Wong, a quien ha trasladado su voluntad de fortalecer las relaciones institucionales y económicas y de facilitar la implantación de empresas catalanas con el objetivo de establecer "una relación a largo plazo". Así, han acordado reforzar la colaboración en materia de inteligencia artificial y han intercambiado experiencias sobre las políticas de acceso a la vivienda y de regulación del mercado para evitar la especulación.

Reunidos en The Istana, la sede gubernamental del país, los dos mandatarios han apostado por potenciar las inversiones y por cooperar en materia de investigación e innovación, también en el ámbito académico y, especialmente, en materia de inteligencia artificial. Según fuentes del Govern, los dos han coincidido en la necesidad de que su uso esté "al servicio del bien común", por lo que han apostado por crear una regulación internacional que garantice ese objetivo.

En cuanto a las infraestructuras, Illa ha presentado el puerto de Barcelona como una puerta de entrada al mercado europeo, y ha destacado su apuesta por la ampliación del aeropuerto de El Prat para convertirlo en un hub internacional y reforzar las conexiones directas con Singapur debido al elevado flujo de pasajeros entre las dos ciudades, un asunto que planteará este jueves a Singapore Airlines en una reunión privada.

El president Salvador Illa reunido con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, durante su viaje oficial al país asiático. / Arnau Carbonell / Govern

La compra especulativa de vivienda

El president también ha puesto sobre la mesa el problema del acceso a una vivienda digna y la necesidad de combinar políticas de construcción para aumentar la oferta con medidas regulatorias de intervención en el mercado, por lo que ha querido conocer de cerca la experiencia de Singapur. En uno de los informes que el Govern pidió para analizar las opciones de limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, elaborado por el experto Jaime Palomera, se menciona este caso, el de un Estado con una planificación pública del suelo y en el que el 80% de los ciudadanos vive en edificios públicos, pero en régimen de propiedad.

El modelo parte del hecho de que "el primer hogar es prioritario", por lo que hay medidas para evitar la acumulación patrimonial excesiva de vivienda y para romper dinámicas que incrementan los precios. Una de ellas es el impuesto adicional a la compra de vivienda (ABSD), que aumenta a partir de la segunda propiedad y es aún más alto para los compradores extranjeros. Según este informe, su aplicación propició una caída de entre el 80 y el 90% de las compras por parte de extranjeros a partir de 2023, y sus adquisiciones representan hoy entre el 1 y el 2% del total. Otra de las herramientas que complementan esta medida es el control de la reventa de propiedades públicas, que obliga a los propietarios a permanecer en ellas entre cinco y 10 años.

Illa ofrece equidad y estabilidad

El president se presenta ante los círculos políticos, económicos y empresariales del Sudeste Asiático como un socio fiable para construir relaciones basadas en el multilateralismo, un mensaje en el que ha coincidido también el embajador de la UE, Artis Bērtulis, con quien se ha citado después, y que Illa replica en los encuentros con altos ejecutivos catalanes que trabajan en multinacionales de la zona. Pero Illa recalca que busca establecer vínculos a largo plazo y en condiciones de igualdad y provecho mutuo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una conferencia en Ho Chi Minh, Vietnam. / ACN / Sara Soteras

Así lo ha recalcado también durante su último acto en la ciudad de Ho Chi Minh, antes de abandonar Vietnam. "Tenemos que trabajar conjuntamente y, cuanto más, mejor [...] No estamos interesados en una relación a corto plazo y desigual", ha asegurado durante la inauguración de un foro económico en el que ha tratado de seducir a los inversores presentando Catalunya como un lugar "estable y con seguridad jurídica". También ha admitido que, durante estos cinco últimos días, se ha quedado "impresionado" por el crecimiento económico que exhibe la región, por el "duro trabajo" de sus ciudadanos, y por su estrategia de previsión y planificación de infraestructuras e inversiones. "Es algo que no se encuentra en otras partes del mundo", ha subrayado, y ha tendido la mano para trazar líneas de actuación compartidas en materia de tecnología, ciencia y logística.

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El viaje oficial concluirá este jueves con la conferencia 'Catalonia-Singapore Business Dialogue' organizada por la Singapore Business Federation, entidad que representa a más de 30.000 compañías, y con visitas a Eurofragance, una compañía catalana especializada en productos de perfumería afincada desde 2013 en el país; y a ST Engineering y ST Ventures, pertenecientes a uno de los grupos tecnológicos, de ingeniería y defensa más relevantes de Asia.