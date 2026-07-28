Vox prende la mecha contra la gran mezquita de Sevilla y abre una brecha con el PP a menos de un año de las elecciones

A menos de un año de las elecciones municipales hay una grieta abierta en plaza Nueva. El origen de esta brecha, con avisos de derrumbe, está en el Polígono Sur: ahí se plantea construir una mezquita y un centro cultural islámico. Un proyecto privado que este mismo martes ha obtenido la licencia de obras en la comisión ejecutiva de Urbanismo, después de alegaciones, estudios técnicos, declaraciones y polémica, mucha polémica. Aunque esta aprobación ha tenido un coste: la distancia cada vez mayor entre el Gobierno de José Luis Sanz y su socio preferente durante esta legislatura, Vox.

"Nos va a resultar casi imposible mantener el apoyo a un Gobierno que le pone alfombra roja a la Fundación Mezquita de Sevilla", amenazó el pasado viernes Gonzalo García de Polavieja, líder local de Vox. "Este proyecto ha batido todos los récords en cuanto a la duración de la tramitación de la concesión de la licencia. Debería ser alcalde el que lidere en este momento todo recurso político y legal en contra de la concesión de este proyecto", reprochó García de Polavieja.

Al otro lado está el Ejecutivo de Sanz: "Somos conocedores del impacto social que genera este tema, pero las ideologías no están por encima de la legalidad", aclaró el propio alcalde de la ciudad. "Es un promotor privado que compra un suelo privado, social y cultural, para hacer un proyecto. Hace menos de un año se solicitó una licencia, que ha seguido los trámites normales del Ayuntamiento y creo que cumple los requisitos legales".

En este contexto hay que tener en cuenta, además, la agitación social que está promoviendo Vox. El último capítulo ha sido este pasado lunes por la tarde, donde el portavoz autonómico de este partido -Javier Cortés-, la parlamentaria Cristina Peláez y los tres concejales del Ayuntamiento de Sevilla acudieron a una manifestación contra la mezquita que congregó a medio centenar de personas. Una concentración a la que también asistió un grupo de neonazis de Núcleo Nacional.

Neonazis en la concentración contra la mezquita en Sevilla este lunes. / El Correo

"Pajas mentales", reproches y firmas

"Una paja mental brutal". Así calificó el pasado viernes el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, los reproches lanzados desde Vox al Gobierno local sobre este tema. "El uso solicitado es perfectamente compatible con la calificación de la parcela, por lo que negarle la licencia a un promotor privado en suelo privado sería una ilegalidad", explicó De la Rosa. Y como antes José Luis Sanz, este delegado recalcó que no se antepondrían "intereses ideológicos o partidistas".

La respuesta de Vox, claro, no se hizo esperar: "Si su única respuesta es calificar de 'paja mental' una propuesta de Vox en defensa de los vecinos de ese barrio, está reconociendo que no tiene argumentos para defender su posición", señaló el portavoz de la formación, García de Polavieja. "Frente a esa actitud -impropia de un dirigente- y frente a sus nervios, Vox seguirá exigiendo rigor, transparencia y cumplimiento de la ley".

Imagen virtual de la Mezquita en Sevilla. / Fundación Mezquita de Sevilla

Y de las palabras, a los hechos: el partido de Abascal, en su batalla contra la mezquita, inició incluso este pasado lunes una recogida de firmas. "¡No permitas que islamicen nuestros barrios! Firma contra la creación de la gran mezquita del Polígono Sur de Sevilla que promueve el bipartidismo", piden en la plataforma online habilitada para esta campaña. "Firma en defensa de nuestra identidad y raíces frente a quienes quieren diluirla".

Peleas entre socios meses antes de las elecciones

Todo este conflicto se produce a menos de un año para las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027. Y sobre todo, entre dos formaciones que han mostrado su sintonía a lo largo de esta legislatura que apura ya sus últimos meses: fue Vox quien apoyó los presupuestos de 2025 y de 2026 elaborados por el equipo de José Luis Sanz. "Quiero agradecer el voto favorable de Vox, que ha aportado su granito de arena para desarrollar proyectos y resolver temas pendientes", destacó Sanz en su día.

José Luis Sanz, y la exportavoz de Vox, Cristina Peláez, durante la firma de los Presupuestos 2026. / Julio Muñoz / EFE

Ambos partidos han sacado adelante asimismo otras tantas medidas, como la prohibición del burka y el niqab en los espacios municipales, cuya aplicación quedó en el aire a falta de encaje legal. También el Gobierno local retiró el pasado octubre los cuadernillos de educación sexual que Vox reclamó eliminar de los colegios públicos. Y hasta lograron entenderse para desbloquear el último Plan de Navidad de la Policía Local.

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Las discrepancias llegan, además, con una negociación en curso. Tal como confirmó el alcalde el pasado viernes, "en el marco de lo pactado en el acuerdo presupuestario", las dos formaciones se han sentado a la mesa en estos días para revisar la normativa de pisos turísticos. Entre las principales propuestas está reducir desde el 10% hasta el 5% el tope máximo de este tipo de viviendas respecto al parque total de alquiler.