Sánchez defiende a Zapatero, dice que la sentencia que condena a su hermano es "injusta" y que la investigación a su mujer es una "causa política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apoyar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la rueda de prensa de balance del curso político celebrada en la sala Barceló de Moncloa, ha calificado como "injusta" la sentencia que ha condenado a su hermano, David Sánchez, y ha asegurado que el proceso contra su mujer, Begoña Gómez, es una "causa política" porque eso es lo que están impulsando las acusaciones populares de PP y Vox.

Tras una larga exposición inicial en la que ha hecho balance no solo de la legislatura, sino de sus ocho años de Gobierno, el jefe del Ejecutivo se ha detenido también en los procesos judiciales que afectan a su entorno en el turno de preguntas de los periodistas. Sánchez ha vuelto a mostrar todo su respaldo al expresidente Zapatero: "El Gobierno y el partido que dirijo siguen respaldando a Zapatero y defendiendo su presunción de inocencia". Y ha incidido en que la investigación abierta al exsecretario general del PSOE está "en sus fases iniciales". Además, ha evitado pronunciarse sobre la estrategia de defensa del exsocio del expresidente, Julio Martínez Martínez y su cambio de versión, que ahora incrimina al dirigente socialista.

"Esa es su versión", ha respondido a los periodistas, "yo no voy a opinar sobre versiones y estrategias de defensa". En cuanto al rescate de la aerolínea Plus Ultra, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en que el proceso para la concesión de esta ayuda fue "intachable" y que el Gobierno la ha revisado "por activa, por pasiva y por perifrástica", además de que ha insistido en que "no fue un rescate, fue un préstamo con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas que recibió ese préstamo".

"Yo no soy el portavoz de Zapatero"

Con respecto a las joyas encontradas en el despacho del expresidente y valoradas en 1,3 millones de euros, Sánchez no ha querido opinar porque será Zapatero quien dé "las explicaciones oportunas", "yo no soy su portavoz", ha remachado.

Pero donde Sánchez más se ha detenido ha sido en los casos judiciales que afectan a su entorno inmediato. Ha defendido que tanto David Sánchez como Begoña Gómez son "dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse". Y ha calificado la sentencia de la Audiencia de Badajoz que ha condenado a Sánchez como "injusta", además de añadir que el proceso contra su esposa es una "causa política" porque "las acusaciones populares están impulsando una causa política. Yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho. Gustará más o menos, pero es así".

Sánchez ha detallado que en los dos casos, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento. Además, en la investigación a Gómez, que se enfrenta a un supuesto delito de malversación, la Abogacía del Estado "ni siquiera ha sido requerida, cuando en teoría está para defender los intereses de la Administración Pública". "Entonces, ¿qué es lo que nos queda?", se ha preguntado, "las acusaciones populares". Y en su caso, las acusaciones que dirigen PP y Vox "están impulsando una causa política", ha argumentado.

"El tipo de oposición que tenemos"

Según ha añadido, "las únicas propuestas" que estas acusaciones vienen haciendo es "elevar las peticiones de cárcel". "Ese es el tipo de oposición que tenemos; yo, desde luego, no me sumo a ello", ha afirmado.

El presidente ha defendido y puesto en valor las trayectorias profesionales tanto de su esposa como de su hermano, "licenciado en Económicas, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad de San Petersburgo". David Sánchez, ha continuado, "habla perfectamente ruso, inglés, francés, italiano" y "ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse". Por lo que tiene, ha defendido, "todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperamos que otras instancias le den la razón".

Tanto Sánchez como Gómez, ha añadido, no son solo su hermano y su mujer, son "David Sánchez y Begoña Gómez", que han sido sometidos a "un proceso de deshumanización" a pesar de "su pasado de integridad y profesionalidad". "¿La pareja de un presidente del Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional?", se ha preguntado, "¿es esa la España que queremos?"

De las tradiciones que se mantienen en la política española está la del balance del presidente del Gobierno del curso político antes del inicio de sus vacaciones. Pedro Sánchez ha comparecido este mediodía en el palacio de la Moncloa para exponer el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo, en el que da cuenta de un repaso de las acciones realizadas y de las que quedan pendientes de los compromisos que ha ido adquiriendo el Ejecutivo estos meses y durante la legislatura.

En la reunión del Consejo de Ministros de este martes, el último antes de las vacaciones, no ha aprobado finalmente el decreto sobre vivienda, como inicialmente estaba previsto, por falta de acuerdo para su posterior convalidación parlamentaria. En el día de ayer, el Gobierno optó por llevarse hasta después del parón vacacional la aprobación de este decreto para ganar tiempo para la negociación política.