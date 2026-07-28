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Consejo de Política Fiscal y Financiera

Illa aplaude el aval de Canarias a la nueva financiación y critica al PP por "hacer castillos en el aire"

El president ve la decisión de Clavijo como "una muestra de realismo político y de sentido común" y rechaza un aplazamiento de la reunión entre el Gobierno y las autonomías prevista para este miércoles como piden los populares

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

El Gobierno deja sin blindar la ordinalidad para Cataluña en la nueva financiación y da más capacidad tributaria a todas las CCAA

Canarias votará a favor del nuevo sistema de financiación autonómico y allana el camino al Gobierno

El president Salvador Illa durante su encuentro con la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, en Vietnam.

El president Salvador Illa durante su encuentro con la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, en Vietnam. / Arnau Carbonell / Govern

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Júlia Regué

Júlia Regué

Hanói (Enviada especial)
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El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este martes que Canarias haya anunciado que votará a favor del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno someterá a la consideración de las comunidades este miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras ver reconocidas sus singularidades y obtener una aportación de 1.300 millones más al año. "Es una muestra de realismo político y de sentido común, hay que trabajar por los ciudadanos de tu autonomía", ha aplaudido durante una atención a los periodistas al finalizar su encuentro con el vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung, en Hanói (Vietnam), donde se encuentra de viaje oficial.

El apoyo del presidente canario, Fernando Clavijo, permite a los socialistas defender que el nuevo sistema, que fue acordado con ERC para la investidura de Illa, no se ha hecho a medida de Catalunya, sino que pretende pasar página y actualizar un modelo caducado desde 2014. "Es un modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana. Canarias se ha dado cuenta y se ha sumado", ha insistido Illa, que ha sostenido que el movimiento de Canarias es una "magnífica noticia y la prueba de que el diálogo funciona".

El Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Arcadi España, ya afrontaba la reunión con los apoyos necesarios para obtener el visto bueno del órgano antes del pacto con Clavijo, puesto que dispone del 50% de los votos y necesita que al menos una comunidad apoye la propuesta, y ya contaba con Catalunya. Pero el aval de Canarias rompe el bloque que conformaba Coalición Canaria con el PP, y refuerza la apuesta socialista ante las críticas de la oposición.

Por ello, Illa ha hurgado en esta diferencia de criterio y ha afeado a los populares que no hayan hecho una propuesta propia: "Todo lo que no sea poner alternativas claras y factibles sobre la mesa y explicar muy bien por qué, cuando tenían mayorías para mejorar el sistema de financiación, no lo hicieron, es hacer castillos en el aire", ha deslizado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se entrega tarjetas de presentación con el vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se entrega tarjetas de presentación con el vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung. / Sara Soteras / ACN

El debate en el Congreso

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no supondrá la aprobación definitiva del nuevo sistema, sino que es el trámite necesario para elevar el texto al Consejo de Ministros después del verano y enviarlo posteriormente al Congreso, con el objetivo de que quede aprobado antes de fin de año y entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En cualquier caso, el Gobierno no tiene atados los apoyos parlamentarios para que así sea, y Junts mantiene su veto al plan porque no es un concierto económico para Catalunya. El president ha defendido la importancia de que el modelo se debata cuanto antes, por lo que ha rechazado implícitamente que deba retrasarse como reclama el PP, al considerar que no dispone de la información necesaria para analizar la propuesta. "Hay que tramitarla, hay que discutirla y que quien tenga una mejor propuesta factible la ponga sobre mesa, aunque creo que no es el caso hasta ahora", ha sentenciado, incidiendo, de nuevo, en que la propuesta reduce las desigualdades entre autonomías.

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El proyecto contempla incrementar los recursos anuales que recibirán las comunidades de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) en 20.975 millones de euros en 2027. En total, serían 224.507 millones, un 9,34% más de lo que percibirían con el sistema actual y se reduciría la diferencia en financiación por habitante entre las comunidades mejor y peor dotadas (Cantabria y Murcia) de 1.500 euros a 700 euros, después de una corrección especial para que ninguna comunidad reciba menos de lo que ya ingresa ahora. Catalunya recibiría 4.686 millones más, con un incremento de en torno al 12%, y sería el segundo mayor aumento en términos absolutos, solo por detrás de Andalucía (4.846 millones) y por delante de la Comunidad Valenciana (3.669 millones) y la de Madrid (2.555 millones).

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