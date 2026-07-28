Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Cristina Gallardo Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional Se piden para la mujer del presidente 13 años de cárcel al añadir al tráfico de influencias dos delitos de malversación.

Mariano Alonso Freire El PP retoma la ofensiva parlamentaria para que Sánchez convoque elecciones Los populares presentan una amplia Proposición no de Ley en la que reclaman también prohibir indultos como el concedido a los líderes del procés o acabar con los acuerdos con Bildu

El juez del 'caso Leire Díez' pospone al 18 de agosto el clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha pospuesto al 18 de agosto la citación de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al clonado de su teléfono móvil. Así lo ha acordado el instructor del caso, Santiago Pedraz, en una providencia recogida por Europa Press en la que accede a la petición de la defensa de Serrano, imputado en la causa, que había solicitado la suspensión de la comparecencia, inicialmente prevista para el 5 de agosto. Ahora, el magistrado le cita el 18 de agosto a las 10.00 horas.

Cristina Gallardo Las acusaciones ajustan su petición de cárcel para Begoña a los 13 años pero mantienen la necesidad de interrogar a Sánchez ante el jurado La eliminación por la Audiencia de los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios obligó al juez Peinado a pedir nuevos escritos a la acusación liderada por Hazte Oír.

Avalan al juez que rechazó investigar si Leire Díez maniobró en el caso de David Sánchez La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez de Plaza de Castilla que investiga a Leire Díez de no incluir en su causa una querella para indagar si la exmilitante socialista habría maniobrado contra la jueza de Badajoz que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.