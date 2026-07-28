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Reunión del Consell Executiu

La Generalitat crea la dirección general que inspeccionará y sancionará las infracciones en vivienda

La nueva directora general, Fuensanta Alcalá, asumirá la "dirección estratégica" en materia de vivienda

Catalunya prorroga un año el tope a los alquileres y amplía a 302 los municipios afectados

La experta en urbanismo Fuensanta Alcalá liderará la dirección general de vivienda del Govern

Imagen de viviendas en construcción en Barcelona.

Imagen de viviendas en construcción en Barcelona. / MANU MITRU

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Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
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El Govern ha aprobado este martes una reestructuración de la Conselleria de Territorio cuya novedad principal es la creación de la Dirección General de Disciplina en la Vivienda. Esta dirección será la encargada de hacer cumplir toda la normativa relativa al acceso a la vivienda que hay en Catalunya y que ha proliferado en los últimos años ante las dificultades para vivir bajo un techo digno que tienen una parte significativa de los catalanes.

La creación de esta dirección general es una petición explícita de los Comuns que consideran que el Govern no ha perseguido hasta la fecha con suficiente intensidad las infracciones que haya en tipo de leyes y que cometen, por ejemplo, algunos propietarios y algunas inmobiliarias. Según el acuerdo aprobado por el ejecutivo catalán, esta dirección general será la encargada de "dirigir y coordinar la inspección, la instrucción de los procedimientos sancionadores y la ejecución de las resoluciones en materia de vivienda".

El acuerdo del Govern da a la nueva dirección unos amplios poderes para ejercer "la dirección estratégica de las actuaciones en materia de disciplina de vivienda". En lo relativo a las sanciones, la parte siempre más polémica, le entrega "la potestad sancionadora". Así, podrá desde "incoar los expedientes sancionadores", "resolver las infracciones" y finalmente "impulsar las actuaciones de restauración de la legalidad".

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo. / ACN

Esta remodelación pone a disposición de la dirección general "los servicios necesarios para sacar adelante sus responsabilidad". Esto supone que bajo su mando estarán el Servicio de Inspección de Vivienda, el Servicio de Régimen Sancionador de Habitabilidad, Alquileres y Conservación Residencial y, finalmente, el Servicio de Régimen Sancionador en Vivienda de Protección Oficial.

Nueva directora general

El Govern también ha confirmado que Fuensanta Alcalá Luque será la encargada de liderar la dirección general. Es una experta en esta materia que ya asesoró al ejecutivo catalán cuando emprendió la misión de intentar prohibir la compra especulativa en ciertas zonas de Catalunya, una ley aún en trámite parlamentario.

Alcalá es licenciada en Derecho y diplomada en Profesorado de Educación General Básica y ya fue director del departamento de disciplina en Vivienda, pero del Ayuntamiento de Barcelona. De ahí que el Govern, con la clara influencia de los Comuns, haya optado por este perfil.

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La nueva directora general también tiene un pasado en la Agència de l'Habitatge de Catalunya y empresas públicas del sector como REGESA y el Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona (IMHAB), lo que le confiere una trayectoria amplia en el diseño y ejecución en políticas públicas de vivienda.

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