Perez Jácome, alcalde de Ourense, sobre los funcionarios: "Ojalá existiera el despido libre"

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense desde 2019, se ha mostrado muy contundente respecto al funcionariado de su ayuntamiento, asegurando en Espejo Público que "hay un porcentaje grande que no trabaja y se escaquea". "Están todo el día esforzándose por trabajar menos", remata.

Hace unos días, Jácome se quejó en X de las exigencias de un funcionario. "Y cuando creías haberlo visto todo como alcalde, siguen sorprendiéndote: Un funcionario me pide teletrabajo, lunes y viernes por supuesto, y además vacaciones los martes, miércoles y jueves por 4 semanas", escribía.

"Es decir, de sus 21 días laborables de vacaciones (moscosos y puentes aparte), solo consumiría 12, por lo que le quedarían 9 días hábiles, casi dos semanas más. Obviamente se ha denegado, pero solo de ver el intento de algunos funcionarios... avinagra", lamentaba. Según el político, líder del partido local Democracia Ourensana, cuando un trabajador pide el lunes o el viernes de teletrabajo "ya quiere decir que quieren extender el fin de semana".

Despido libre

Es por ello que el alcalde ourensano ha manifestado su polémico deseo de que existiera el despido libre para funcionarios. "Ojalá existiera el despido libre en el sistema funcionarial y acabábamos con esta historia", señala.

Jácome contó en Antena3 el caso de un funcionario que tras estar un año de baja pidió vacaciones extras y los días moscosos libres del año que estuvo sin trabajar. Denunció al Ayuntamiento y el juez terminó dándoles la razón. También contó las dificultades para despedir a un trabajador que llevaba más de un año sin acudir a su puesto de trabajo. "Era una persona que no acudía a trabajar sistemáticamente. Era difícil notificarle porque no aparecía y tardamos meses en poder despedirle".

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"Yo sigo una máxima que dice: "Si trabajas en lo que te gusta, nunca más tendrás que trabajar", defiende el alcalde, que opina que se podría prescindir de un tercio de funcionarios, los que son "negligentes".