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Pedro Sánchez, en directo: balance del curso político, reacciones y última hora

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparece en Moncloa.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparece en Moncloa. / José Luis Roca

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Iván Gil

Luis Ángel Sanz

May Mariño

Madrid
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace este martes su tradicional balance del curso político asegurando que, pese a las dificultades para lograr acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan cosas por hacer antes de las elecciones en 2027. Se prevé que, entre otros asuntos, Sánchez aborde el calendario de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, que serían los primeros y últimos de esta legislatura. También será la primera vez que el jefe del Ejecutivo se pronuncie -si dice algo- sobre la decisión del TJUE avalando la ley de amnistía y que acerca la posibilidad de regreso a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

La comparecencia de Sánchez tendrá lugar -previsión a partir de las 12:00 horas- al término del Consejo de Ministros en el que se aprobarán varias iniciativas relacionadas con los incendios que asolan el país como un paquete de medidas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios forestales; la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como zona catastrófica de algunos de estos enclaves para agilizar las ayudas; o la creación de un panel de expertos para combatir el cambio climático.

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