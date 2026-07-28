Viaje oficial
Illa explora con Vietnam Airlines la creación del primer vuelo directo entre Barcelona y Hanói
España no cuenta con conexiones directas con el país asiático por vía aérea
Illa abre en Vietnam nuevas vías de cooperación económica y futbolística
Illa impulsa las exportaciones a Vietnam en favor de una economía "abierta e internacionalizada"
Illa reivindica la gestión del Govern, pero admite que "toca sacudir algunas cosas" en el ecuador del mandato
El president de la Generalitat, Salvador Illa, está de viaje oficial en el Sudeste Asiático para intensificar las relaciones comerciales de Catalunya. Para llegar a Vietnam, tenía previsto hacer escala en París, pero tuvo que modificar su ruta y parar en Singapur ante la posibilidad de que se produjeran retrasos en el aeropuerto francés. No hay ningún vuelo directo entre España y el país asiático, y el jefe de la Generalitat quiere que Barcelona cuente con el primero. Así lo ha defendido este martes en una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung, en la sede de la compañía en Hanói, donde ha encontrado la sintonía necesaria para empezar a trabajar en la apertura de esta nueva ruta aérea.
Los vietnamitas están interesados en fomentar el turismo hacia su país y en abrirse una puerta a Europa, pero el principal escollo no es la voluntad, sino la falta de aviones con capacidad suficiente para viajar en esta trayectoria y dar servicio a los 50.000 pasajeros que visitan habitualmente entre Barcelona y Hanói. Para Illa, es importante que estos viajes sirvan para que Catalunya se abra paso en los mercados del Sudeste Asiático, así que ya se ha activado para explorar las opciones. "Hemos sentado las bases para esta conexión, que tiene mucha demanda", ha celebrado al finalizar la reunión, aunque ha advertido de que no podrá materializarse de forma "inmediata".
El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ya reclamó el día anterior que se explorara la posibilidad de establecer este vuelo directo para favorecer el comercio y estrechar los vínculos entre las empresas, tras firmar un convenio de colaboración con la Vietnam Chamber of Commerce and Industry, la organización que representa al conjunto del tejido empresarial del país. Illa también ha subrayado que Vietnam es un país clave y que necesita conexiones directas.
El president ha asegurado que el Aeropuerto de Barcelona-El Prat puede asumir esta nueva ruta sin que sea imprescindible ampliar el aeródromo, aunque ha advertido de que la infraestructura está "al límite".
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