Tras el aval del TJUE
Illa celebra la amnistía a Serret y reclama al Supremo que agilice su aplicación al resto de líderes del 1-O
El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del Govern del 1-O en beneficiarse de la medida
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este martes que el Tribunal Supremo haya aplicado la ley de amnistía a Meritxell Serret, que se convierte así en la primera consellera del Govern del referéndum del 1-O de 2017 en beneficiarse de la norma. "Estoy contento con estas noticias, pero me gustaría que llegasen más y rápido", ha sostenido en una declaración ante los periodistas desde Hanói, en Vietnam, donde se encuentra de viaje oficial.
Illa ha recalcado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es "clara y explícita" y certifica la conformidad de la ley de amnistía con el Derecho Europeo: "Elimina cualquier duda respecto a si esta perjudicaba los intereses financieros de la Unión Europea", ha añadido.
Serret, que lideraba la cartera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, pero el Supremo considera "amnistiados los actos" por los que fue condenada y declara extinguida su responsabilidad penal.
La dirigente de ERC se marchó a Bruselas tras la declaración unilateral de independencia y regresó a España en 2021 para ponerse a disposición del alto tribunal, después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un papel similar al suyo durante el 'procés', fueran condenados únicamente por desobediencia y no por malversación.
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