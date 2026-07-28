El Govern destinará dos millones de euros este año a impulsar la lengua de signos catalana

El Govern ha aprobado este martes la Estrategia para la Lengua de Signos Catalana (LSC) 2026-2028, un plan que incluye 45 medidas y que contará con un presupuesto inicial de 2.014.584,97 euros en 2026. "Es la inversión más importante hecha nunca para la lengua catalana de signos", ha reivindicado el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante el acto de presentación de la "hoja de ruta" celebrado este martes en el Palau Marc de la ciudad de Barcelona, donde ha participado también la Federació de Persones Sordes de Catalunya.

Vila ha destacado que se trata de un "hito en la historia de la LCS" y ha defendido que el Govern concibe este plan como una "política general, estructurada, planificada y con más recursos detrás". "No queremos que sea un punto de llegada, queremos que sea un punto de partido", ha manifestado durante su discurso en el acto, en el que también ha pedido el apoyo de la comunidad por poder "transformar la realidad".

Entre otras cuestiones, el plan prevé mejorar la accesibilidad de los servicios públicos mediante la incorporación de atención en LSC en el 112 a través de videointerpretación y de la plataforma SVisual, así como el refuerzo del servicio del 061 Salut Respon. También contempla formación específica para empleados públicos y profesionales sanitarios y la incorporación de criterios de respeto a los derechos lingüísticos en los planes de accesibilidad de todos los departamentos.

En el ámbito educativo, se impulsarán programas de apoyo con intérpretes para estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, se ampliará la modalidad educativa bilingüe en lengua de signos fuera de Barcelona, se actualizará los currículums de Primaria y Secundaria y se desarrollará un sistema oficial de evaluación y certificación de los conocimientos de LSC.

La estrategia también apuesta por aumentar la visibilidad y el uso social de la LSC mediante la creación del Vocabulario General de la Lengua de Signos Catalana, y por proyectos para adaptar la lengua a los retos de la inteligencia artificial. Habrá también becas para creadores de contenido en redes sociales y un refuerzo de las ayudas a proyectos audiovisuales y culturales, y se destinará 250.000 euros, la partida más cuantiosa del plan, a iniciativas de promoción, investigación y divulgación de la LSC,

Además, se impulsará la declaración del 3 de junio como Día de la Lengua de Signos Catalana, ya que se trata de una reivindicación histórica de dicha comunidad.

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En resumen, se trata de el primer plan integral para impulsar esta lengua de forma coordinada entre todos los departamentos de la Generalitat, y busca ir más allá de las obligaciones legales en materia de accesibilidad para reforzar los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociega y garantizar una mayor protección de sus derechos lingüísticos.