Boye confía en que la justicia española amnistíe a Puigdemont tras recuperarse del "noqueo" del TJUE: "Aún están buscando los dientes"

El abogado de Carles Puigdemont, Gozalo Boye, confía en que el expresident sea finalmente amnistiado tras el aval de la justicia europea a la ley. No obstante, ya aventura que la resolución no será inmediata. "El golpe ha sido muy duro, ahora tienen que descender y coger oxígeno", ha alegado Boye en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha dado por hecho que tanto Tribunal Constitucional como Supremo quedaron "noqueados" por la contundencia del TJUE. "Alguno aún está buscando sus dientes", ha llegado a ironizar el abogado.

Boye se ha pronunciado de esta forma después de que el TS había aplicado por primera vez la amnistía a una miembro del Govern del 1 de octubre, en este caso a la exconsellera Meritxell Serret. Sin embargo, preguntado por si este hecho es el preludio de la amnistía a Puigdemont, Boye ha evitado entrar en comparaciones. Lo que sí ha dicho es que no hay "ningún problema técnico" para no eximir de responsabilidades al expresident de la Generalitat y ha aventurado que si no es exonerado no será con argumentos jurídicos sino por "su nombre".

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También ha descartado que, legalmente, el Supremo pueda dilatar más la resolución sobre Puigdemont con nuevas prejudiciales al TJUE. "Dijo que el tema estaba zanjado", ha concluido Boye, que ha apuntado que si el alto tribunal español cursa una nueva demanda a Europa y este la inadmite a trámite, el daño reputacional para la justicia española sería demasiado grande. "Confiaban que les fuera bien y les ha salido mal. [...] Ahora tienen que rehacer sus cálculos", ha rematado el letrado.