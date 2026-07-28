El Govern reclama al PP un "debate constructivo" sobre financiación autonómica en el CPFF

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha reclamado este martes a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que propongan un "debate constructivo" sobre financiación en la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es una citada convocada por el Gobierno en la que, precisamente, se abordará el nuevo modelo de reparto de recursos entre las autonomías.

Lo ha dicho en la comparecencia tras la reunión del Consell Executiu, donde ha vuelto a defender que la financiación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez beneficiará tanto Catalunya como el resto de comunidades. En el caso de la Generalitat, le reportará 4.700 millones adicionales a sus arcas públicas. "El modelo va en favor de Catalunya por supuesto, pero también del resto de comunidades", ha expuesto.

Al Govern no le ha sentado bien que el PP haya pedido posponer la reunión del Consejo por "falta de información". Paneque alega que es una posición incomprensible, ya que le modelo fue explicado el pasado mes de enero por el propio Gobierno y el debate público en torno a esta cuestión lleva mese en marcha. "No entendemos por qué se tendría que posponer la reunión cuando el modelo es ampliamente conocido", ha defendido.

No se puede negar una mejora de la financiación para las políticas públicas Sílvia Paneque — Portavoz y consellera de Territori

La Generalitat de Catalunya considera que las comunidades del PP tiene derecho a presentar sus objeciones a la propuesta e incluso a criticarla, pero ve incomprensible que busquen dinamitar el debate cuando el modelo de financiación actual lleva más de una década caducado y hay un consenso unánime que hay que reformarlo. "Se pueden presentar modelos complementarios e incluso alternativos, pero no se puede negar una mejora de la financiación para las políticas públicas", ha concluido.

Apoyos en el aire

En la reunión del CPFF de este miércoles en Madrid se visualizará que, hoy por hoy, el modelo de financiación solo suscita el apoyo del Gobierno, Catalunya y Canarias. Estos apoyos son suficientes para que prospere de forma preliminar, pero garantiza que luego se apruebe en el Congreso cuando llegue la votación de admisión a trámite y la votación para su aprobación definitiva.

Noticias relacionadas

Para que la ley prospere en la Cámara Baja, el Gobierno de Sánchez -y por extensión el Govern de Illa- deberán sumar nuevos apoyos. Dando por descontado que el PP y Vox votarán en contra, el voto de Junts se convierte en imprescindible. Paneque ha asegurado que el Govern ha trasladado a Junts "los beneficios" que tendría para Catalunya esta nueva propuesta.