Parlament
ERC rechaza que Illa comparezca de urgencia por el fiasco de PISA y le emplaza a hacerlo en septiembre
Los republicanos ven "absurdo" hacer comparecer al president, como reclamaba Junts, sin tener aún los resultados de la investigación interna
El Govern exculpa a los directores del error en las pruebas PISA y apunta a los responsables de supervisar el proceso
¿Por qué los resultados de PISA 2025 en Catalunya no serán válidos? ¿Quién es el responsable? Preguntas y respuestas del fiasco
Las explicaciones dadas por la consellera Esther Niubó sobre el fiasco de las pruebas PISA no lograron convencer a ninguno de los grupos de la oposición, tampoco a sus socios parlamentarios. No obstante, ERC y los Comuns ha rechazado convocar un pleno de urgencia este viernes para debatir y votar si el president Salvador Illa debía comparecer para dar explicaciones sobre estos hechos. Lo había pedido Junts, pero no ha logrado los votos suficientes para que la convocatoria saliera adelante. "El president Illa no se puede esconder de ninguna manera detrás de Niubó ante este escándalo político", ha denunciado el portavoz de Junts, Salvador Vergés, justo antes de entrar en la reunión que ha tumbado su propuesta.
Si se hubiera aprobado la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria y una mayoría del pleno hubiera apoyado la solicitud de comparecencia, el president hubiera dispuesto de todas formas de 30 días hábiles para dar estas explicaciones. Por lo tanto, podría haber decidido hacerlo este mismo viernes o ya en septiembre. No obstante, no se ha llegado a este punto porque los republicanos han tumbado la petición de los posconvergentes en la Junta de Portavoces previa.
En un comunicado, ERC ha defendido que era "absurdo" hacer comparecer al president sin tener aún los resultados de la investigación interna puesta en marcha en marzo por el propio departamento afectado, y ha emplazado a Illa a comparecer en septiembre con las conclusiones de las diligencias practicadas.
"El tripartito ha vuelto a tapar las vergüenzas del Govern", ha denunciado Vergés a la salida de la reunión, al tiempo que añadido: "Una vez más, ERC y los Comuns han protegido al presidente Illa para evitar que tenga que comparecer este viernes en el Parlament. Eso los convierte en cómplices del fiasco de PISA y de la incompetencia del PSC".
La polémica llega después de saberse que los resultados catalanes de estas pruebas impulsadas por la OCDE no serán válidos, ya que se eximió a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra por tener problemas de aprendizaje, cuando solo está permitido excluir como máximo al 5%. Por lo tanto, las notas no se podrán comparar con los "catastróficos" resultados de la pasada edición, que señalaron una caída de entre 30 y 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, lo que equivale a la pérdida de casi un curso escolar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Begoña Gómez aprovecha la inexistencia de norma sobre la figura del cónyuge para buscar su absolución frente al jurado
- Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
- Junqueras dice estar convencido de la inocencia de Zapatero aunque'mintió' con el Estatut
- El salto de Yolanda Díaz a la OIT, su sexta salida política tras el campo de minas que quedó en IU, las mareas o Sumar
- PSOE y Sumar aceleran los plazos de la ley de nacionalidad saharaui para asegurar que esté en vigor antes de caer la legislatura
- Albares trata de frenar el desalojo de la Casa Árabe: llama a Almeida y le insta a que permita que continúe en su misma sede de Madrid
- Las acusaciones ajustan su petición de cárcel para Begoña a los 13 años pero mantienen la necesidad de interrogar a Sánchez ante el jurado