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Responsabilidad disciplinaria

El Consejo del Poder Judicial ve posible falta leve en las manifestaciones de Peinado sobre los escoltas de Begoña y pide al TSJ que lo valore

También remite la queja de un particular por retraso injustificado y toma conocimiento del archivo otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid

Juan Carlos Peinado

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

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Cristina Gallardo

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Madrid
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General ha podido llegar finalmente a un acuerdo sobre las quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de hasta seis iniciativas presentadas, en la reunión de este mares se ha acordado remitir al Tribunal Superior de Madrid dos de las diligencias para que valore la posible comisión de una falta disciplinaria leve, una de ellas por las manifestaciones vertidas en un auto en el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida.

Igualmente, se remite al tribunal superior la queja de un particular por retraso injustificado y toma conocimiento de la propuesta de archivo de otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid. La decisión, en todo caso, no ha sido unánime, y cuatro de los vocales del sector conservador han presentado un voto discrepante.

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Entre los escritos contra el instructor del caso Begoña se encontraba el presentado por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno y el del Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial que ha sido remitido para su valoración junto a la del particular. Se han rechazado las quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid, el diputado sociexalcaldero Guillermo Hita -ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid).

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España).

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). / Francisco J. Olmo - Europa Press

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