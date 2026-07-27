Sondeo Catalunya: Illa y Junqueras aprueban y Orriols saca mejor nota que Puigdemont

Llegado el ecuador de la legislatura catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, puede irse de vacaciones con un aprobado bajo el brazo. Según la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, los ciudadanos le otorgan un 5,3, una nota que convive con el hecho de que su Govern acusa desgaste, puesto que los que valoran positivamente su acción no alcanzan el 30% pese a haber cerrado el curso político con la aprobación de los presupuestos de 2026. Illa no es el único líder catalán que supera el corte; también el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se lleva un cinco raspado tras dos años ejerciendo de socio de los socialistas.

Entre los que obtienen un suspenso, destaca que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que apenas hace dos años que entró en el Parlament, registra, con un 4,2, una mejor calificación que el máximo dirigente de Junts, Carles Puigdemont, que se queda con un 3,8, una puntuación que los encuestados han otorgado justo en los días posteriores al aval de la justicia europea a la amnistía. Esa ventaja se explica, en buena parte, porque más allá de sus propios votantes, que le ponen un 8,9, a Orriols la aprueban los votantes de Vox, que la valoran con un 5,7, pero también los de Junts, que la puntúan con un cinco.

Encuesta sobre la valoración de líderes en Catalunya realizada por Gesop.

A Illa le dan el visto bueno sus propios votantes socialistas con un siete, pero también los de ERC (5,6) y los de los Comuns (5,9). Y en el aprobado de Junqueras le juega a favor no solo el 6,8 que le ponen los electores republicanos, sino la calificación de los partidarios de los Comuns (5,7), de los del PSC (5,1) e incluso de los de Junts y la CUP, que lo puntúan con un 4,9. Cabe decir que los votantes de ERC son los únicos que aprueban con un cinco a Puigdemont más allá de los simpatizantes de Junts, que dan a su líder un siete.

Por detrás de Illa y Junqueras, hay otra dirigente que se queda a las puertas del suficiente. Se trata de la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que se queda a cuatro décimas (4,6) de lograrlo tras haber formado parte de la suma que ha permitido al president tener nuevos presupuestos. A la cola del ranking se quedan el líder del PP, Alejandro Fernández, con un 3,2; la diputada de la CUP Pilar Castillejo (3,9), que es la más desconocida para el gran público, y el jefe de filas de Vox, Ignacio Garriga, que obtiene, con un 2,7, la peor calificación.

Visualización de un gráfico interactivo.

El aprobado de la figura de Illa topa con el hecho de que solo el 29,3% de los ciudadanos valora positivamente la acción de su Govern tras unos meses marcados, especialmente, por la crisis de Rodalies y las huelgas de maestros y médicos. Los que, por contra, consideran deficiente la actuación de la Generalitat suman un 31,7%. Cabe decir que, entre los unos y los otros hay un grueso de encuestados, el 34,9%, que no se mojan y no ven "ni bien ni mal" la obra del Executiu. Después de los votantes del PSC, entre los que aprueban la gestión seis de cada 10, son los de los Comuns -el 39,7%- los que más manifiestan satisfacción con el Executiu. Analizados por bloques y dejando al margen los indecisos, entre los partidos de izquierdas se imponen con un 42% los que avalan la acción gubernamental, mientras que entre los de las derechas el 54,3% se declara insatisfecho.

Cuando se les pregunta a los encuestados sobre cómo imaginan que estará Catalunya en dos años, justo en 2028, cuando toquen las elecciones catalanas, poco más de la mitad -el 51,2%- se declara pesimista. Los votantes de los partidos de extrema derecha, Vox y Aliança, son los que manifiestan un mayor desánimo, ya que las expectativas negativas de ambos electorados sumados alcanzan al 84% de los encuestados. Esa percepción es mayor entre los mayores de 45 años que entre los jóvenes.

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Gráfico de visualización de datos.

En cambio, los más esperanzados son los que confían en la papeleta del PSC, puesto que el 65,4% se declaran halagüeños, y les siguen los de ERC, donde los optimistas -el 48,1%- superan por poco a los que tienen una visión negativa de futuro. Por bloques ideológicos, entre los votantes de derechas se impone el pesimismo -siete de cada 10-, mientras que entre los de izquierdas la balanza se decanta, con un 54,3%, hacia los que proyectan un mejor futuro.