Encuesta del GESOP
Sondeo Catalunya: Los catalanes atribuyen el ascenso de la extrema derecha a la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la inseguridad
Encuesta GESOP: El PSC ganaría las elecciones a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
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Dos de cada tres catalanes afirman estar muy o bastante preocupados por el crecimiento de la extrema derecha. El 66,7% de la ciudadanía expresa esta inquietud ante realidades como la que muestra la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO: Aliança Catalana podría ser la segunda fuerza en las próximas elecciones autonómicas, y la suma de este partido y Vox podría alcanzar el 26% de los votos y 41 escaños en el Parlament, casi un tercio del hemiciclo. Con todo, al 32% de los ciudadanos no les preocupa el ascenso de formaciones ultras. Y es que, obviamente, la preocupación varía mucho según el segmento social al que se le pregunte.
Aunque en todos los sectores se supera el 50% de preocupación, la inquietud es diez puntos mayor entre las mujeres que entre los hombres, y bastante menor en la franja de 30 a 44 años que en el resto de edades. Girona, feudo natal de Aliança, es la provincia donde menos importancia se le da al auge de los extremistas. Por supuesto, los electorados menos preocupados por este fenómeno son los de Vox y los de Aliança, aunque uno de cada cuatro votantes de Sílvia Orriols (24,8%) reconocen estar bastante inquietos. En el caso de Junts, uno de cada tres electores (33,5%) tampoco revelan preocupación alguna pese a la erosión que les provoca en sus expectativas electorales.
Más allá de la inquietud que genera la ultraderecha, resulta interesante comprobar a qué motivos atribuyen los catalanes su crecimiento. El sondeo refleja dos razones principales: la desconfianza hacia los partidos tradicionales (82%) y la inseguridad ciudadana (81,3%). Pero seguidas a poca distancia por las redes sociales y la desinformación (77,1%), la inmigración (77%) y el coste de la vida (75,3%). En cambio, quedan más relegadas dos motivaciones que suelen explotar bastante este tipo de partidos: la pérdida de la identidad nacional (64,6%) y las políticas de igualdad y género (51,9%).
La desconfianza hacia los partidos tradicionales es transveral en todos los segmentos sociales, pero se acentúa entre los hombres (83%), entre los más jóvenes (83%), entre los más mayores (83,1%) y en las provincias de Girona (86,2%), gran caladero de Aliança Catalana, y Lleida (86%). La desafección también es más acusada en las grandes ciudades (83,2%), entre quienes tienen estudios superiores (84,8%) y tanto entre los trabajadores (84,1%) como, sobre todo, entre los desempleados (85,5%).
Este perfil se reproduce bastante entre los catalanes que responsabilizan del auge ultra a la inseguridad ciudadana, aunque con alguna diferencia. Por ejemplo, esta percepción es muy superior en la franja de edad de 30 a 44 años (90,3%) en comparación con los más jóvenes y los jubilados, y también se dispara entre los trabajadores (86,5%), situándose ocho puntos por encima de las personas en paro.
El patrón cambia a la hora de valorar la influencia de las redes sociales y los bulos en la propagación de la ideología extremista. Esta opinión es mayor entre las mujeres (80,2%) y, ahora sí, entre los catalanes más jóvenes (80,9%) y, por tanto, más expuestos a la desinformación que circula por las redes. Por provincias, esta percepción está más igualada y solo despunta ligeramente en Tarragona (79%), como lo hace también entre los jubilados (83,8%) y los estudiantes (84,5%).
En cuanto a la inmigración como detonante del ascenso de Aliança y Vox, a esta tesis se apuntan de forma rotunda los catalanes más jóvenes, de 18 a 29 años (86,1%), y quienes viven en Lleida (92,6%), provincia con una presencia migratoria muy marcada en sectores como la agricultura. También defienden más esta teoría los hombres (79,2%), los que residen en ciudades de más de 100.000 habitantes (77,4%) y quienes están empleados (82,1%).
¿Y a qué motivo le echa la culpa cada electorado? Empecemos por los dos partidos ultras. Los votantes de Aliança Catalana atribuyen su meteórico crecimiento a la inmigración (90,8%), la desconfianza hacia los partidos tradicionales (85,6%) y la inseguridad (83,8%). Los electores de Vox también apuntan a la inseguridad (88,8%) y la inmigración (77,6%), pero añaden el coste de la vida (81,4%), además de la desafección política (83,2%).
Los votantes de Junts y del PP, principales damnificados por el auge de Aliança y Vox, comparten la visión de que su ascenso es fruto de la inmigración y la inseguridad ciudadana. En cambio, los electores de izquierdas (PSC, ERC, Comuns y CUP) creen que la culpa principal es de la desconfianza que sus propias formaciones generan.
Ficha técnica del sondeo
- Empresa responsable: GESOP.
- Técnica de investigación: Entrevista telefónica y online.
- Ámbito de estudio: Catalunya.
- Población: Mayores de edad con derecho a voto.
- Muestra: 800 entrevistas.
- Tipo de muestreo: Estratificado por dimensión de municipio y, dentro de cada estrato, cuotas cruzadas de sexo y edad.
- Margen de error: ±3,5% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5, bajo el supuesto de m.a.s.
- Trabajo de campo: Del 16 al 22 de julio de 2026.
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