Illa abre en Vietnam nuevas vías de cooperación económica y futbolística

"El fútbol es lo primero que ponen sobre la mesa los vietnamitas después de que España haya ganado el Mundial", aseguran desde la comitiva del president de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra de viaje oficial en el Sudeste Asiático. Por eso no ha sido ninguna sorpresa para Illa que el viceprimer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc, que también es uno de los 19 miembros del Politburó del Partido Comunista, le haya planteado una alianza deportiva entre instituciones tras felicitarle por el triunfo de La Rioja.

Durante el encuentro en la sede del Gobierno vietnamita en Hanói, Illa ha recogido el guante del alto cargo vietnamita y encargará al conseller de Esports, Berni Álvarez, que empiece a trabajar en un convenio para que Catalunya contribuya a la formación y el desarrollo del fútbol en Vietnam. Pero, más allá del interés deportivo, los dos dirigentes han abordado nuevas vías de cooperación económica.

Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento económico de la zona -con un incremento sostenido por encima del 6% en los últimos años- y tiene el objetivo de aumentar a tasas de dos dígitos en los próximos años. Mientras trata de reequilibrar su dependencia de China y diversificar sus socios comerciales, el Govern ve una ventana de oportunidad para fijar un nuevo marco de relaciones comerciales. Durante el encuentro, ambos se han emplazado a aprovechar el marco que ofrece el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de España, que en mayo del próximo año cumplirán su 50º aniversario, para firmar nuevos acuerdos.

Según fuentes del Govern, el president ha destacado que Catalunya puede contribuir al desarrollo económico de Vietnam en ámbitos como la tecnología, la innovación, la investigación, la logística y la agricultura. También han comentado la posibilidad de promover el turismo entre ambos territorios, ofreciendo el conocimiento y la experiencia de Catalunya para que el país asiático conserve su autenticidad.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su reunión con el viceprimer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc. / Arnau Carbonell / Govern

Una asociación estratégica

Illa ha asegurado que la reunión ha sido "muy interesante". En ella también han participado el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y la embajadora de España, Carmen Cano de Lasala. "Se está trabajando para que España y Catalunya tengan un estatus de asociación estratégica con Vietnam. Creo que se han abierto puertas importantes", ha afirmado Illa tras el encuentro. Catalunya se presenta como una puerta de entrada al mercado europeo, mientras Vietnam permite a las empresas catalanas explorar sus posibilidades en un Sudeste Asiático en pleno auge económico.

Las exportaciones de Catalunya al Sudeste Asiático han aumentado un 103% en los últimos diez años y alcanzaron los 1.647,8 millones de euros en 2025. En el caso de Vietnam, las ventas catalanas representan el 37,6% de las exportaciones españolas y crecieron un 11,1% el año pasado. Actualmente, hay unas 1.274 empresas catalanas que se dedican a ello de forma regular al Sudeste Asiático y pertenecen a sectores vinculados a los plásticos, los residuos alimentarios, los productos farmacéuticos, la carne, la perfumería y la cosmética.

Acuerdo entre cámaras de comercio

Illa se ha reunido después con la Foreign Investment Agency -un ente del Ministerio de Planificación e Inversión del Gobierno vietnamita que impulsa la captación de inversión internacional- y se ha citado esta tarde con la Vietnam Chamber of Commerce and Industry -la organización que representa al conjunto del tejido empresarial del país-, donde oficiará la firma de un memorando de entendimiento entre la Cambra de Comerç de Barcelona y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam. La finalidad del acuerdo es que ambas cámaras cooperen con el objetivo de reforzar los vínculos económicos entre Catalunya y Vietnam, conectar el tejido empresarial de los dos territorios y promover el comercio bilateral y las inversiones, facilitando los procesos de internacionalización de las empresas catalanas y vietnamitas.

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El president cerrará la jornada con encuentros privados con FPT Corporation, uno de los principales conglomerados tecnológicos de Vietnam, especializado en servicios informáticos, transformación digital, telecomunicaciones y educación, y con Vidotour, la empresa de VidoGroup especializada en turismo.