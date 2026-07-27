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Última hora de la trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Begoña Gómez y Leire Díez

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

May Mariño

Luis Ángel Sanz

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

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