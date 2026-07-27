Pruebas PISA
Junts ve a Niubó como la "peor consellera de la historia" y responde a Illa por no cesarla: "El muerto lo lleva colgado el president"
¿Por qué los resultados de PISA 2025 en Catalunya no serán válidos? ¿Quién es el responsable? Preguntas y respuestas del fiasco
Los partidos de la oposición han expresado este lunes sus críticas por la enésima polémica que afecta a la Conselleria de Educación, esta vez por el fiasco en las pruebas PISA. Cuando parecía que el curso no podía terminar peor, con el conflicto con los docentes abierto en canal y una huelga convocada para el primer día de clase, la conselleria anunció este viernes que los resultados catalanes de estas pruebas impulsadas por la OCDE no serán válidos y, por lo tanto, no se podrían comparar con los "catastróficos" resultados de la pasada edición. Esta situación ha obligado a la consellera, Esther Niubó, a tener que comparecer esta tarde en el Parlament, se lo exigieron tanto Junts como el PP, que no obstante ya han anticipado que difícilmente se quedarán satisfechos con las explicaciones que pueda dar.
"Iremos hasta el final para depurar las responsabilidades que hagan falta", ha alertado el portavoz de los posconvergentes, Josep Rius, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la formación dos horas antes de la comparecencia de la consellera Niubó, a quien calificado como "la peor consellera de Educació de la historia". Además, Rius ha cargado también contra el president Salvador Illa por no haberla cesado y por haber asegurado desde Vietnam, donde está de viaje oficial, que "no se trata de cargarle el muerto a nadie, se trata de aclarar lo que ha sucedido y, sobre todo, de evitar que se vuelva a repetir". "El muerto del caso PISA ya lo lleva colgado el president", ha respondido el portavoz de la formación.
Por su parte, el PP, que como Junts también pidió de urgencia la comparecencia de Niubó que se sustanciará esta tarde, ha calificado la invalidación de los resultados de "escándalo" y ha acusado al Govern de querer "ocultar" la realidad de la educación en Catalunya. Así, el secretario general del partido en Catalunya, Juan Fernández, ha reprochado que se haya conocido lo que ha tachado de "estafa" en pleno verano y cuando el president Salvador Illa está de viaje oficial a Vietnam, evitando así "dar la cara". Los populares no han pedido aún la dimisión de la consellera, primero quieren escuchar sus explicaciones en la Cámara catalana, pero ya ha aventurado que alguien del Executiu deberá "asumir las responsabilidades". "La Generalitat está colapsada, es una administración fallida", ha rematado.
Menos duros, en cambio, han sido los Comuns, socio parlamentario del Govern de Illa. Su portavoz en el Congreso y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha evitado pedir la dimisión de la consellera, pero ha reclamado un "cambio de rumbo" en el departamento. Para este partido ya son demasiadas las evidencias que acumula el Govern de que no está logrando resultado en materia educativa. "No está dando la talla", ha lamentado. ERC no ha celebrado la habitual rueda de prensa de los lunes y, por lo tanto, no se pronunciará sobre la cuestión hasta la comparecencia de Niubó de esta tarde.
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