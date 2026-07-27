La jueza deja a tres mossos a un paso de juicio por la huida de Puigdemont en 2024 en tras reaparecer en Barcelona

La jueza María Antonia Coscollola, que archivó la causa contra tres agentes de los Mossos d’Esquadra por la fuga del presidente de Junts, Carles Puigdemont, el 8 de agosto de 2024, tras participar durante unos minutos en un acto convocado en el Arc de Triomf de Barcelona, deja ahora a los tres policías a un paso del juicio por orden de la Audiencia de Barcelona, que acordó la reapertura de la causa el pasado 7 de julio. En su auto, la magistrada ha decidido trasladar la causa a la fiscalía y a las acusaciones personadas, ejercidas por Hazte Oír y Vox, para que, en el plazo de diez días, formulen sus escritos de acusación. Los policías podrían ser acusados de un delito recogido en el artículo 408 del Código Penal, que castiga con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años al funcionario que deje, "a sabiendas e intencionadamente", de perseguir un delito.

Basándose en la decisión de la Audiencia, la jueza sostiene en su resolución que "se ha podido constatar indiciariamente" que, el 8 de agosto de 2024, día en que se celebró el acto de investidura de Salvador Illa, los mossos imputados "realizaron actos conjunta y coordinadamente" para evitar la detención y posibilitar la fuga de Puigdemont, sobre quien pesaba una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo por el procés y el referéndum unilateral del 1-O.

La magistrada subraya que, "a la vista" de los informes elaborados por la Divisió d’Investigació Interna de los Mossos d’Esquadra, así como de las fotografías y los vídeos adjuntos, se desprende indiciariamente que los tres agentes podrían haber asumido, cada uno de ellos, "una tarea propia y complementaria". En concreto, precisa la jueza, estos policías acompañaron a Puigdemont y colaboraron para que pudiera llegar a pie al escenario del Arc de Triomf. Tras bajar de este, lo escoltaron y "ocultaron" junto con otras personas. En las imágenes se puede observar que, posteriormente, los mossos imputados dieron "protección" al expresidente y llevaron a cabo actos que "pudieron contribuir eficazmente al fin perseguido", mediante determinadas acciones, "teniendo en cuenta que se hallan instruidos en técnicas propias de escolta y protección de personalidades".

Encapsulado entre la aglomeración

La instructora del caso refleja en su resolución que el auto de la Audiencia de Barcelona describe otras actuaciones realizadas por los investigados "con la finalidad de evitar la detención de Puigdemont y posibilitar su huida", como rodearlo a muy corta distancia, llegar a cogerlo del brazo en algún momento para avanzar entre la aglomeración de personas, en una disposición calificada de "encapsulamiento", o estar presentes durante todo el recorrido desde la calle Trafalgar hasta el Arc de Triomf. También menciona el hecho de que para la huida se utilizara un vehículo propiedad de uno de los policías acusados, conducido, al parecer, por su exmujer. Por esta razón, y siguiendo los criterios de la Audiencia, la jueza indica que "concurren indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la huida de Puigdemont", a pesar de la orden de detención vigente contra él, dictada por el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Barcelona esgrimió, para reabrir el procedimiento judicial, que del análisis de los elementos indiciarios recabados en el marco de la investigación se desprendían motivos suficientes para estimar que la presencia de los tres mossos en el lugar y en el momento de los hechos "no era meramente casual". Lo hizo basándose en los informes elaborados por la División de Asuntos Internos de los Mossos, que recogen imágenes y vídeos de los investigados rodeando a Puigdemont "a muy corta distancia". El tribunal ordenó reabrir la causa tras estimar los recursos presentados por las acusaciones, Hazte Oír y Vox, y revocar el auto de la jueza, que había ordenado el sobreseimiento provisional de las diligencias.