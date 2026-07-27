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Interior convocará este miércoles a las CCAA para abordar la emergencia nacional por los incendios forestales

Las comunidades del PP reclamarán "mayor coordinación" y "más recursos" al Gobierno

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID
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El Ministerio del Interior convocará este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la situación de emergencia nacional provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país.

Así lo ha avanzado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa donde ha adelantado que las comunidades 'populares' acudirán al encuentro con la intención de reclamar al Ejecutivo "mayor coordinación" y "más recursos" para hacer frente a la ola de incendios.

"Hay que superar esta emergencia nacional. Va a ser un verano difícil", ha advertido Gamarra, que ha insistido en la necesidad de "arrimar el hombro" y reforzar la cooperación entre administraciones para afrontar los incendios forestales.

Asimismo, la 'popular' ha reivindicado la necesidad de que España responda "unida" ante este tipo de catástrofes, al sostener que los incendios "no entienden de fronteras administrativas ni de colores políticos". "Ante las emergencias debemos responder como un país unido y como una nación", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso hace casi un año impulsar un Sistema Nacional de Protección Civil y un gran acuerdo nacional de prevención, coordinación y respuesta ante los riesgos naturales, con el objetivo de reforzar los medios disponibles, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar una financiación "estable y plurianual".

A su juicio, la prevención y la planificación deben desarrollarse "durante todo el año" y con una estrategia a largo plazo para proteger tanto a las personas como al entorno natural, en lugar de actuar únicamente cuando se producen las emergencias.

Reclama más capacidad de respuesta del Estado

Por otro lado, Gamarra ha sostenido que corresponde al Gobierno central garantizar un marco normativo adecuado para la gestión forestal, reforzar las capacidades estatales y asegurar una coordinación previa entre todas las administraciones.

En este punto, ha reclamado adaptar la normativa a los efectos del cambio climático y ha advertido de que "el inmovilismo necesita de acción". También ha cuestionado la situación de la flota aérea de lucha contra incendios, al considerar que habrá que analizar por qué "no está toda la flota disponible" y por qué, tras años conociendo su antigüedad, no se ha acometido su modernización.

No obstante, ha recalcado que ese debate deberá abordarse una vez finalice la emergencia, ya que ahora la prioridad es controlar los incendios, proteger a la población y permitir que los afectados puedan conocer el estado de sus viviendas.

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"Habrá que analizar qué ha pasado, por qué a España le faltan medios y quiénes son los responsables, pero cuando termine esta emergencia", ha indicado Gamarra, que ha insistido en que el PP está centrado en estos momentos en favorecer la coordinación y la colaboración entre administraciones para hacer frente a los incendios.

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