Illa descarta el cese de Niubó tras el error que invalida las pruebas PISA: "No se trata de cargarle el muerto a nadie"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido este lunes en que la consellera de Educació, Esther Niubó, cuenta con todo su apoyo, a pocas horas de que comparezca ante la comisión parlamentaria para dar explicaciones por el fiasco de las pruebas PISA, como avanzó EL PERIÓDICO.

Preguntado por la brecha abierta entre el Departament y la comunidad educativa, por quién debe asumir la responsabilidad por los errores de la muestra catalana que invalidan los resultados, y ante la posibilidad de que los partidos de la oposición vuelvan a reclamar la dimisión de Niubó, el jefe del Govern ha señalado que "no se trata de cargarle el muerto a nadie, se trata de aclarar lo que ha sucedido y, sobre todo, de evitar que se vuelva a repetir".

"Esto es lo que hará la consellera hoy y, como ya dije, cuenta con todo mi apoyo", ha insistido Illa, durante una atención a los periodistas en la ciudad vietnamita de Hanói, donde se encuentra de viaje oficial.

Desde el Govern remarcan que hubo una "incidencia técnica" que provocó que el 23,2% de los 2.545 alumnos seleccionados para la muestra fuera excluido de los exámenes al presentar alguna necesidad educativa especial, cuando la OCDE fija un máximo del 5%.

La clave ahora es dilucidar de quién es la responsabilidad, porque los docentes son los que deciden quién hace y quién no las pruebas, pero desde el Departament no se facilitaron unas pautas claras sobre los criterios de la muestra. Además, Educació tuvo conocimiento de la situación en marzo, pero no la hizo pública.

Por ahora, el Govern ha abierto unas diligencias informativas para esclarecer las causas de lo sucedido con los informes PISA y ha creado una comisión de coordinación de pruebas y estudios de evaluación para evitar que una situación así vuelva a ocurrir. Aunque las notas obtenidas se publicarán, no se podrán comparar con los resultados de las pruebas realizadas en otras comunidades autónomas y países, ni tampoco con los registrados por el alumnado catalán en otras ediciones.

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Este fiasco ha agravado la crisis en el mundo educativo, cuya relación con la Conselleria ya era muy tensa debido a las intensas huelgas de los últimos meses y ante la amenaza de los sindicatos de continuar con las movilizaciones en el arranque del nuevo curso escolar.