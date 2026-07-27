PSC y Comuns defienden combatir el auge de Aliança Catalana con más y mejores políticas públicas

La encuesta publicada este lunes por EL PERIÓDICO ha motivado la reacción de varios partidos políticos catalanes, sobre todo en lo referido al crecimiento de Aliança Catalana que, según la demoscopia, podría convertirse en la segunda fuerza del Parlament si hoy hubiera elecciones en Catalunya. El PSC y los Comuns han considerado que la mejor manera de combatir el auge de la extrema derecha es con más y mejores políticas públicas que resuelvan los principales problemas de los ciudadanos.

El PSC y los Comuns comparten el diagnóstico, pero difieren en la percepción que tienen de la realidad. Los primeros consideran que el actual Govern de la Generalitat ya está impulsando políticas ambiciosas para transformar la vida de la gente. Los segundos, en cambio, afirman que tanto las instituciones como el conjunto de los partidos de izquierdas aún deben mostrar "más valentía" para transformar la realidad.

La encargada de poner voz a las explicaciones de los socialistas ha sido la vicesecretaria y portavoz del partido, Lluïsa Moret, que ha defendido que la extrema derecha se combate "trabajando intensamente desde las instituciones para generar políticas públicas que mejoren la vida de la gente". Según ella, el Govern de Salvador Illa ya lo está llevando a cabo. Ha puesto como ejemplo la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de este año, los más expansivos de su historia; también la propuesta de nueva financiación para que Catalunya reciba 4.700 millones adicionales y, finalmente, la batería de medidas del Govern para mejorar el acceso a la vivienda, como la anunciada el viernes pasado para acelerar la construcción de vivienda protegida.

Imagen reciente de la viceprimera secretaria del PSC y portavoz, Lluïsa Moret. / ACN

De hecho, Moret ha aprovechado la última reunión de la ejecutiva del partido antes de las vacaciones para hacer un balance del curso político y, en particular, de la obra de gobierno de Illa. Ha asegurado que, desde que llegó a la presidencia hace dos años, Catalunya se ha caracterizado por tener "estabilidad, ambición y un rumbo definido". Las encuestas no niegan que el president siga teniendo crédito -sitúan al PSC como ganador-, pero sí detectan un cierto desgaste. Los socialistas volverían a ganar hoy unas elecciones catalanas, pero lo harían con entre cinco y ocho diputados menos.

Encuesta Gesop Catalunya

Desde los Comuns, su portavoz y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha expresado su "preocupación" por la "derechización" de Catalunya que evidencia la encuesta. Según él, Aliança y Vox son partidos que buscan "debilitar los servicios públicos" con "políticas antisociales". Su propuesta es, precisamente, reforzar estos servicios, pero ha advertido de que faltan más "políticas valientes" por parte de los gobiernos, también el de Catalunya. Son habituales las críticas de los Comuns al hecho de que el Govern de Illa podría hacer mucho más, por ejemplo en vivienda. "Se necesitan medidas de fondo, estructurales, que resuelvan de verdad los problemas", ha zanjado.

El retroceso de Junts y PP

Dos de los partidos que salen peor parados del sondeo son Junts y el PP. Sobre todo el partido de Carles Puigdemont, que podría perder hasta 20 escaños respecto a las elecciones de 2024, mientras que los populares retrocederían entre dos y cuatro. Pese a las malas perspectivas, las dos formaciones relativizan los números. "No comentamos encuestas", ha dicho el portavoz de los posconvergentes, Josep Rius. Si Aliança crece es porque logra captar a muchos electores del partido de Puigdemont.

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El portavoz de Junts, Josep Rius, en rueda de prensa. / Junts

Por su parte, el PP ha recordado que antes de las últimas elecciones catalanas, la demoscopia daba entre ocho y nueve escaños a los populares y al final sacaron 15. "Las encuestas son encuestas, uno puede confiar en que reflejen una realidad o no. Pero si los catalanes quieren 'seny i ordre', la alternativa al nacionalismo y al socialismo es el Partido Popular", ha rematado su secretario general en Catalunya, Juan Fernández.