Convocan en Palma una concentración de urgencia para exigir la dimisión del Delegado del Gobierno de Baleares

Convocan una concentración de urgencia en Palma este martes a las 12 horas para exigir la dimisión del Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez (PSOE). La plataforma Menys Turisme, Més Vida, organizadora de la manifestación contra la masificación turística en Mallorca, quiere "dar respuesta a la violencia policial injustificable del domingo", en frente del edificio público en la calle Constitució con una protesta multitudinaria.

Violencia desmesurada en Palma

La entidad organizadora de la manifestación ha lanzado previamente un comunicado quejándose de la actuación policial. "Hubo una violencia desmesurada, llegando a disparar contra personas totalmente pacíficas. Se iniciaron sin previo aviso y sin tener a los servicios sanitarios desplegados", señalan y añaden: "Las personas de la organización nos tuvimos que encargar de los heridos y esperar más de 45 minutos la asistencia médica para personas con heridas abiertas en la cabeza y que necesitaron puntos de sutura. Llegaron a pie, ya que la policiía impidió su llegada con la ambulancia. Eran cuatro sanitarios para cinco heridos".

Cargas en la manifestación contra la masificación turística en Mallorca

Explican que los primeros enfrentamientos comenzaron antes de la lectura del manifiesto cuando muchas personas intentaron acceder a Ses Voltes cuando la zona estaba "casi vacía". " Posteriormente, la tensión se centró en el paseo de acceso. Cuando la policía se negó a dejar pasar a la gente, se acordó leer el manifiesto en el lugar donde se encontraba concentrada la mayor parte de la multitud. Fue mientras se leía este manifiesto cuando un grupo de agentes de policía llegó a la zona y cargó sin motivo alguno contra las personas que escuchaban. En respuesta a esto —una situación provocada exclusivamente por la policía— se produjeron momentos de gran tensión, que se agravaron cuando la Policía Nacional se retiró", aseguran.

Lo peor llegó al acabar: "Cuando la manifestación ya se había dado por concluida y los discursos y actuaciones que se habían preparado se habían llevado a cabo de forma muy deficiente, la policía inició las cargas más severas, totalmente injustificadas y desproporcionadas, contra los manifestantes que permanecían en los alrededores. Estas cargas comenzaron en la Avenida Antoni Maura y se extendieron hasta el inicio del barrio del Born, dejando decenas de heridos, algunos con lesiones graves en la cabeza que requirieron atención médica, entre ellos un periodista".

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Más de una decena de heridos

Reivindican que esta actuación sí es violencia y no la guía que difundieron hace unas semanas. "Violencia son estos hechos y no un manual que habla de poner silicona dentro de las cerraduras. Violencia es impedir una manifestación pacífica marcada por el orden público; dejar más de una decena de heridos y utilizar la violencia policiarl para defender los intereses económicos", destacan.