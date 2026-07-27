Illa reivindica la gestión del Govern, pero admite que "toca sacudir algunas cosas" en el ecuador del mandato

El ascenso de la extrema derecha pone en jaque la gobernabilidad en Catalunya. Así lo revela la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, que señala que, si hoy se celebrasen elecciones autonómicas, la mayoría que invistió al president Salvador Illa hace dos años no quedaría asegurada, ya que la suma del PSC con ERC y los Comuns se situaría en entre los 61 y los 68 escaños, por lo que solo permitiría la reedición de este Govern en las horquillas más altas. El sondeo, elaborado del 16 al 22 de julio, muestra que el PSC ganaría a la baja, Aliança Catalana sería la segunda fuerza, ERC crecería -aunque se quedaría en la tercera posición- y Junts perdería la mitad de sus diputados.

La encuesta muestra que Illa, pese a que aprueba como líder, no capitaliza su obra de gobierno. Preguntado por esta cuestión desde Hanói, la capital de Vietnam, donde se encuentra de viaje oficial, el jefe de la Generalitat ha defendido que seguirá "trabajando en la misma línea". "Son encuestas, yo no variaré la línea de actuación del Govern porque creo que es la correcta", ha sostenido. Ahora bien, ha asumido que, en el ecuador del mandato, ya que el 8 de agosto cumplirá dos años como president, y los comicios se celebrarán en 2028, "toca abordar cuestiones de fondo, sacudiendo algunas cosas". "Pero veo que hay una confianza en el Govern y una buena valoración de los elementos de fondo que refleja la encuesta. Seguiremos trabajando en la misma línea y con toda la confianza", ha puntualizado.

El auge de la extrema derecha

El sondeo coloca a la formación de Sílvia Orriols como el primer partido independentista en el Parlament a las puertas del décimo aniversario del referéndum del 1-O. Aliança Catalana conseguiría entre 25 y 28 diputados (ahora tiene 2) y tomarían su papeleta antiguos votantes de Junts (24,5%), Vox (13%), PSC (9,2%), ERC (7,9%), PP (7,7%), CUP (3,3%) y Comuns (2,1%). Pero Illa ha defendido que "la inmensa mayoría de los catalanes está por la integración y no por los discursos de odio". "Eso son discursos del pasado, y nosotros estamos construyendo la Catalunya del futuro", ha espetado.

Noticias relacionadas

A los republicanos no solo no les pasaría factura su apoyo a Illa, sino que crecerían hasta los 24 o 27 escaños (ahora tienen 20 parlamentarios), y absorberían prácticamente el 20% de los votantes del otro socio de Illa, los Comuns, que marcarían una tendencia a la baja con entre 3 y 4 escaños. Junts, por su parte, sería el principal daminificado por el ascenso de Orriols porque perdería la mitad de su representación y se quedaría con entre 15 y 18 diputados (ahora tiene 35). La CUP quedaría al borde de la desaparición, mientras que Vox crecería levemente hasta los 12-13 escaños (ahora tiene 11), y el PP bajaría hasta los 11-13 diputados (ahora tiene 15).