Illa recoge el guante a Junqueras y reclama más propuestas para mejorar y sufragar la AP-7

El colapso y el mantenimiento de la AP-7 siguen trayendo cola. El president de la Generalitat, Salvador Illa, animó a abrir una profunda reflexión entre los partidos sobre si deben recuperarse tramos de pago y el pleno del Parlament avaló estudiar el sistema de viñeta en las autopistas catalanas. Días después, el líder de ERC, Oriol Junqueras, defendió que la nueva sociedad mercantil de inversiones de Catalunya -que acordó con los socialistas a cambio de su voto a los presupuestos de la Generalitat de 2026- amplíe y reciba nuevas encomiendas de gestión para que la Generalitat ejecute obras de mantenimiento y ampliación de la capacidad de la autopista AP-7, una propuesta que Illa ha agradecido: "Bienvenida sea, tiene que haber más propuestas y tiene que ser una reflexión serena y pausada para tomar decisiones en los próximos meses", ha resuelto, preguntado por las declaraciones del dirigente republicano durante una atención a los periodistas desde Da Nang, en Vietnam, donde se encuentra de viaje oficial.

Después de que la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda señalara que Catalunya recibió el 8,6% de toda la inversión regionalizable ejecutada por el Estado en 2025, la polémica sobre el estado de la AP-7 se ha intensificado. Illa ha defendido que su Govern está "dispuesto" a abrir esta reflexión en tres ámbitos: "cómo la ampliamos, cómo la mantenemos y cómo la financiamos".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita a la fábrica Relats, en Da Nang, Vietnam. / Arnau Carbonell / Govern

El jefe del Govern ha recordado que hay una directiva europea que obliga a vincular los pagos por uso a cuestiones de sostenibilidad medioambiental, con el fin de que quien más contamine, más contribuya, pero no ha querido aclarar si estudiará el plan planteado por ERC. "Hay que tener un debate sereno, sin prisas. Lo tenemos que hacer, no nos puede pasar con las infraestructuaras viarias lo que nos ha pasado con otras como las ferroviarias, en las que hemos ido tarde", ha resuelto, por lo que ha emplazado a adoptar decisiones en los próximos meses, aunque sin aclarar cuántos.

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Preguntado por los últimos incidentes, como los socavones del Putxet y de Montcada, y por la explosión de gas de Sants, el president ha querido normalizarlos asegurando que "hay accidentes porque hay obras". "Hay que extremar las medidas, sí, pero hay mucho volumen de inversión pública. Y hacia años que no lo veíamos y, por eso, entre otras razones, no había incidentes", ha sentenciado.