Junqueras dice estar convencido de la inocencia de Zapatero aunque"mintió" con el Estatut

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado "íntimamente convencido" de que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero es inocente, aunque ha recordado que en el pasado "mintió de forma flagrante" en relación con el Estatut.

En declaraciones a EFE, Junqueras ha instado a Zapatero a "hacer todo lo posible" para demostrar su inocencia, en un contexto en el que "parte de los poderes del Estado quieren condenarlo".

"Espero que no defraude la convicción que tengo (...) Que lo haga por su propio bien, por el de su familia y por el bien de todos aquellos que en algún momento han confiado en él", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que en ERC aprendieron que "no siempre se puede confiar" en Zapatero, dado que "en algunos momentos de su acción política mintió de manera flagrante y se contradijo de manera escandalosa".

En concreto, ha hecho alusión a su promesa de apoyar el texto del Estatut aprobado por el Parlamento catalán, un redactado que fue modificado posteriormente por el Congreso, antes de ser recortado por el Tribunal Constitucional.

Ve "incierto" el futuro judicial de Pedro Sánchez

Preguntado sobre qué le augura en el plano judicial al actual jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, Junqueras ha dicho que "es evidente que tiene un futuro incierto", ya que "hay una parte de los poderes del Estado que han decidido ponerle la proa".

"Una parte del Estado profundo se ha acostumbrado a actuar contra la justicia y el derecho. Se acostumbró a hacerlo contra el independentismo catalán y, al constatar que en esa actuación recibió el aplauso o el consentimiento de los grandes partidos políticos españoles, pues ha perdido la medida", ha añadido el líder de ERC.

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Junqueras ha apuntado que esta dinámica no solo se da en España, sino también en países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia o Argentina, donde ha existido, a su juicio, "una actuación coordinada" de distintos poderes contra cargos electos e institucionales.