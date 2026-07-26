Illa impulsa las exportaciones a Vietnam en favor de una economía "abierta e internacionalizada"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha trasladado este domingo a la ciudad de Da Nang, la quinta más grande de Vietnam y considerada la capital logística del país, decidido a promover las exportaciones catalanas. Su posición geográfica favorece el intercambio de mercancías y la instalación de empresas, ya que se encuentra en el centro -a 764 kilómetros de Hanói y a 964 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh- y cuenta con un relevante puerto comercial que la conecta directamente con los mercados internacionales. Su gran extensión ha propiciado la instalación de plantas industriales, incluidas las de compañías con raíces en Catalunya, con salida directa por tierra, mar y aire. Por ello, el jefe del Govern ha querido lanzar desde esta localidad un mensaje en favor de una economía catalana "abierta e internacionalizada".

Durante una intensa jornada de ida y vuelta desde Hanói, Illa se ha reunido con la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, y ha compartido con ella la voluntad de reforzar las relaciones y de promover las inversiones de empresas catalanas en esta región, al tiempo que ambos se han comprometido a impulsar la cooperación entre universidades y centros de investigación de los dos territorios, así como a promover un turismo sostenible. Según fuentes del Govern, la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang también ha aprovechado la ocasión para felicitarlo por la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol, ha destacado la nutrida presencia de jugadores catalanes, y le ha planteado la posibilidad de impulsar programas de formación de futbolistas de Da Nang en Catalunya.

El president Salvador Illa junto a la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi. / Arnau Carbonell / Govern

El president ha arrancado la jornada en la fábrica de Relats, dedicada a las soluciones técnicas de revestimiento textil para la seguridad, el aislamiento térmico y la reducción del ruido. La compañía lleva nueve años instalada en Vietnam y trabaja principalmente para Japón, aunque desde Da Nang comercia con otros países del Sudeste Asiático. Tras visitar la planta junto al conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, guiado por el presidente y CEO de la companyia, Pere Relats, quien ha destacado que con Illa comparte origen en el Vallès -el líder de la Generalitat es de La Roca y el empresario de Lliçà d'Amunt-, el president ha puesto en valor los vínculos comerciales con Vietnam y la implicación de las empresas catalanas para reivindicar una economía abierta e internacionalizada. "Las economías que se quedan encerradas, mirándose a sí mismas, no tienen futuro", ha sostenido.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita a la fábrica Relats, en Da Nang, Vietnam. / Arnau Carbonell / Govern

Así, ha destacado que las exportaciones de Catalunya al Sudeste Asiático han aumentado un 103% en los últimos diez años y alcanzaron los 1.647,8 millones de euros en 2025. En el caso de Vientam, las ventas catalanas representan el 37,6% de las exportaciones españolas y crecieron un 11,1% el año pasado. Actualmente, hay unas 1.274 empresas catalanas que se dedican a ello de forma regular al Sudeste Asiático y pertenecen a sectores vinculados a los plásticos, los residuos alimentarios, los productos farmacéuticos, la carne, la perfumería y la cosmética. "Es una parte del mundo en la que tenemos que estar porque está en crecimiento", ha justificado, y ha recordado que ha puesto en marcha un plan para facilitar que 2.000 empresas empiecen a exportar.

Preguntado por la presencia de la Generalitat en el continente, ha recalcado que la delegación en China que prometió hace un año estará abierta antes de finalizar 2026, y no ha descartado la posibilidad de que se ponga en marcha algún tipo de representación en el Sudeste Asíatico: "Poco a poco y buena letra".

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El president también ha visitado la empresa Tucai, líder en el diseño y la distribución de tubos flexibles y válvulas para el transporte de agua y gas, y ha finalizado su estancia en la ciudad con una visita a Savall Chocolate, fundada por el catalán Víctor Ceano Savall, dedicada a la elaboración de chocolate. El artesano da continuidad en Da Nang a la tradición pastelera de su familia materna y vende sus productos a hoteles de lujo vietnamitas y japoneses, fijándose como objetivo abrirse paso en Singapur y Hong Kong.