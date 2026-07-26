35 diputados del Parlament se han apuntado al servicio de asesoramiento de catalán en casi un año y medio

35 de los 135 diputados que integran el Parlament, un 26%, se han inscrito en el servicio de asesoramiento lingüístico para mejorar su catalán desde que se puso en marcha la iniciativa hace casi un año y medio. Según ha comprobado la ACN, se trata de diputados de todos los grupos excepto de Vox y Aliança Catalana. Aunque 35 parlamentarios mostraron interés por la formación, finalmente cinco no llegaron a realizarla.

Según fuentes del Parlament, uno dejó de ser diputado antes de iniciar la formación, otro por motivos de salud y los otros tres no respondieron pese a haberse inscrito. De los que se apuntaron, 15 son de Junts, 9 del PSC, 4 de ERC, 3 de los Comuns, 3 de la CUP y 1 del PPC.

De los 30 diputados que han recibido el servicio de asesoramiento, 18 son mujeres y 12 hombres. Además, cinco han decidido continuar con una formación más allá de la primera sesión presencial que se ofrece: dos de Junts, dos del PSC y uno de los Comuns. En cambio, tres de los cuatro diputados que integran el grupo de la CUP se apuntaron al servicio, pero solo uno ha completado la formación.

La Mesa del Parlament impulsó la iniciativa el 4 de febrero de 2025, fruto de una voluntad compartida entre el presidente de la Cámara, Josep Rull, y el resto de los miembros de la Mesa. La propuesta fue aprobada en el marco de la Junta de Portavoces por todos los grupos excepto Vox y el PPC, que consideran que también debería existir un servicio de asesoramiento para que los diputados mejoren su castellano. Unos días después, el 20 de febrero de 2025, se envió un correo electrónico a los diputados para ofrecerles el servicio de asesoramiento en lengua catalana.

Funcionamiento de la formación

Los lingüistas del Parlament especializados en lengua oral analizan las intervenciones parlamentarias de los diputados que solicitan el servicio para detectar tanto los errores lingüísticos más frecuentes como otros aspectos relevantes que convenga comentar. Posteriormente, en una sesión presencial con el diputado, revisan estas cuestiones y realizan recomendaciones para mejorar la calidad lingüística de sus discursos. Además, se les ofrece continuar con un seguimiento de sus intervenciones posteriores y, si es necesario, realizar una nueva sesión presencial, de aproximadamente una hora de duración.

Según fuentes del Parlament, las recomendaciones más habituales están relacionadas con aspectos fonéticos (por ejemplo, la confusión entre las eses sordas y sonoras), morfológicos (como el uso de determinadas formas verbales), sintácticos (como el uso de las preposiciones) y léxicos (como el empleo impropio de términos frecuentes).

Asimismo, también se abordan cuestiones como la coherencia en el uso de los tratamientos vós y vostè, se ofrecen pautas para reforzar el estándar oral de variedades distintas del catalán central, se incide en la necesidad de utilizar un registro estándar y se sugiere a los diputados que eviten leer de forma continua el discurso que han preparado. Los parlamentarios también reciben información sobre recursos lingüísticos que pueden consultar.

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La Cámara catalana asegura que la valoración que hacen los diputados participantes es muy positiva y, por este motivo, el Parlament seguirá ofreciendo este servicio de forma periódica.